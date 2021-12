Calciomercato Roma, a gennaio lo regalano | Tutti i dettagli

La Roma segue con interesse un possibile obiettivo in vista del calciomercato di gennaio: una pista che potrebbe trasformarsi in una vera occasione.

Dopo aver ritrovato il sorriso con la vittoria – e il primo posto nel girone – in Conference League, la Roma si prepara a rituffarsi nel Campionato. Nel posticipo di lunedì sera i giallorossi ospiteranno all’Olimpico lo Spezia, in un match da vincere ad ogni costo. Le due sconfitte subite nelle ultime uscite in Serie A devono essere archiviate il più velocemente possibile, tornando a muovere la classifica.

José Mourinho vuole chiudere l’anno nel migliore dei modi e per farlo sarà necessario conquistare tre punti già nel prossimo impegno. Poi, con l’arrivo di gennaio e della sessione invernale di calciomercato, l’allenatore potrà finalmente attendere quei rinforzi che ha in più occasioni reclamato in questi mesi. Una finestra molto importante, quella di gennaio, per la Roma. Il General Manager Tiago Pinto lo sa e lavora per accontentare nel migliore dei modi il tecnico.

Calciomercato Roma, occasione ghiotta a gennaio | I dettagli

Due le principali direzioni in cui Pinto è chiamato a muoversi a gennaio. L’acquisto di almeno un centrocampista di spessore, che possa alzare il livello della squadra per qualità ed esperienza, e un vice Karsdorp. Certo, molto dipenderà anche dalle operazioni in uscita che il dirigente portoghese riuscirà a portare a termine. La cessione di qualche esubero permetterebbe di sognare altri innesti. Intanto le priorità sono state fissate in modo chiaro. Per quel che riguarda, in particolare, la posizione di terzino destro, Pinto continua a seguire diversi obiettivi.

L’idea del General Manager è di farsi trovare pronto in caso di eventuali sorprese o imprevisti: per questo la Roma lavora su più tavoli. Una delle piste maggiormente battute porta a Sergiño Dest. L’esterno è in rotta di collisione con il Barcellona, che ha preso una decisione definitiva: a gennaio il giocatore sarà ceduto. Lo statunitense non rientra nei piani di Xavi, che ha chiesto a gran voce l’acquisto di Azpilicueta, e il Barça è disposto a lasciar partire l’ex Ajax in prestito gratuito durante la prossima sessione. Secondo quanto riporta todofichajes.com, il club catalano potrebbe decidere di inserire nella trattativa un diritto di riscatto in vista di giugno: la cifra giusta potrebbe essere inferiore ai 15 milioni di euro. Attenzione però alla concorrenza: sulle tracce di Dest ci sarebbero sia il Siviglia che l’Atletico Madrid.