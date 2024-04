Probabili formazioni Napoli-Roma, le scelte di De Rossi

Probabili formazioni Napoli Roma, le possibili scelte di De Rossi e Calzona in vista del big match in programma allo Stadio Maradona

La zona Champions è più che mai vicina per la Roma di Daniele De Rossi, che dopo aver raccolto la squadra addirittura al nono posto della classifica di Serie A accarezza l’obbiettivo prefissato a inizio stagione. Il calendario però non facilita il rush finale dei giallorossi, che nelle ultime cinque partite dovranno affrontare appunto il Napoli, la Juventus e l’Atalanta, intervallate dal doppio confronto con il Leverkusen.

Ad impensierire De Rossi oggi c’è anche la Lazio di Tudor, che con quattro vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia si ricandida prepotentemente per un posto in Champions League. I partenopei invece con 49 punti ed un momentaneo ottavo posto mantengono le speranze di rincorsa sul quinto posto, anche se al momento sembrerebbe un risultato fuori portata, soprattutto visto il loro andamento altalenante.

La sfida del Maradona può dire molto sulle ambizioni europee di entrambe le rose, una vittoria infatti porterebbe sia De Rossi che Calzona più vicini all’obbiettivo, ma l’ex numero sedici deve anche pensare alla semifinale di Europa League contro Xabi Alonso.

Probabili formazioni Napoli-Roma, le possibili scelte di De Rossi e Calzona

Una stagione da dimenticare per il Napoli, con De Laurentiis che si è visto costretto ad esonerare prima Garcia e poi Mazzarri, a causa dei pessimi risultati ottenuti in campionato. Con Calzona purtroppo per gli azzurri la situazione non è migliorata, e i partenopei nelle ultime cinque gare di Serie A è riuscito a centrare soltanto in un’occasione i tre punti.

Tutt’altra situazione per De Rossi, che dopo la vittoria di Udine è più vicino all’obbiettivo, anche se i tanti impegni ravvicinati, insieme al doppio confronto contro il Bayern rischiano di pregiudicare questo finale di stagione. Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del big match in programma allo Stadio Maradona.

Napoli (4-3-3, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Roma (4-3-3, probabile formazione): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Angelino; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi.