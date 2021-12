Roma-Spezia, punizione ufficiale | Non convocato

La Roma incontrerà lunedì sera lo Spezia nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Oggi l’annuncio di un’assenza importante.

Tre appuntamenti per chiudere l’anno nel migliore dei modi. Tre partite prima della sosta natalizia, cui la Roma vuole arrivare con il morale alto e con la convinzione di poter competere fino in fondo per i propri obiettivi. La squadra di José Mourinho non ha abbandonato il sogno di agganciare il treno delle prime quattro: un treno che porta dritti alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

E così, in attesa che il nuovo anno porti qualche recupero – Pellegrini e Spinazzola su tutti – e magari qualche innesto dal calciomercato, la Roma ha solo un obiettivo per chiudere il 2021: vincere. A cominciare dalla sfida di lunedì sera, quando all’Olimpico sarà di scena lo Spezia. I liguri, quartultimi in classifica con 12 punti, arriveranno nella Capitale con la voglia di chi sa di dover lottare su ogni pallone per inseguire la salvezza.

Roma-Spezia, annuncio ufficiale | Non convocato

José Mourinho incontrerà i giornalisti per la tradizionale conferenza stampa della vigilia nella mattinata di domani. L’appuntamento è fissato per le ore 10. In quell’occasione l’allenatore potrà fare il punto della situazione sulle condizioni della squadra dopo la trasferta europea di giovedì. Per quanto riguarda lo Spezia, invece, l’allenatore Thiago Motta ha anticipato la propria conferenza stampa ed ha parlato del match di lunedì nel pomeriggio di oggi. Il tecnico dei liguri ha sottolineato come la sfida dell’Olimpico sia difficile, ribadendo di non fidarsi dei rumors che parlano di una Roma in difficoltà. Il match di lunedì sera sarà inoltre per Motta l’occasione per tornare a salutare José Mourinho, suo allenatore ai tempi dell’Inter.

Durante la conferenza stampa, però, Motta ha anche annunciato che, per ragioni disciplinari, un importante membro della rosa spezzina non sarà convocato. Si tratta di Nzola che “non ci sarà con la Roma. Rimarrà a La Spezia per un motivo: oggi abbiamo fatto una riunione video ed è arrivato in ritardo e per questo resterà a La Spezia e vedremo per le prossime gare se sarà convocato o meno” ha affermato l’allenatore. “Non so nemmeno io chi giocherà in attacco, dobbiamo vedere cosa proveremo e sceglierò la squadra migliore“.