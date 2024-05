Dalla Roma all’Inter, Inzaghi non sta più nella pelle: 20 milioni e nuovo ‘scippo’

Si inizia a ragionare concretamente sui colpi più urgenti dell’estate, tra cui spicca un nome già accostato alla Roma e finito di recente anche nel mirino dell’Inter

È vero… il sogno Champions è sostanzialmente sfumato tra gli slalom di Charles De Ketelaere e le sponde millimetriche di Gianluca Scamacca, ma la sensazione è che un verdetto definitivo sulla Roma di Daniele De Rossi potrà avere luogo soltanto quando il comandante di Ostia avrà affrontato una stagione con una formazione plasmata sulle proprie esigenze e con un estate di studio e preparazione, utili a sgombrare il terreno da quei legittimi alibi che ora si potrebbero spendere per difendere l’operato dell’ex capitano della Roma.

L’Atalanta ha portato sul rettangolo verde una fulminante vivacità offensiva, trame rapide e precise e molto altro, il tutto viziato dalla fine organizzazione tessuta nel tempo da mister Gasperini. Guardando la Roma, al contrario, la sensazione è stata quella di una squadra ancora immatura, a cui occorre conquistare definitivamente una precisa identità.

Per farlo risulterà semplicemente essenziale colmare quelle lacune che attualmente caratterizzano l’undici titolare giallorosso, una delle quali è ormai talmente lampante da risultare scontato un innesto nel corso della finestra di mercato estiva. Stiamo naturalmente parlando della fascia destra, su cui in questo momento DDR nutre davvero scarse certezze.

I nerazzurri su Dedic per il post Dumfries

A prescindere da chi viene schierato dal primo minuto – quindi o Kristensen, oppure Celik o anche Karsdorp – i tifosi giallorossi non godono mai della sicurezza di una prestazione al livello del resto del gruppo, il che presuppone che nel corso dell’estate sarà prioritario liberarsi di alcuni dei nomi sopracitati, per rinvigorire in seguito con acquisti mirati. Uno dei nomi che ha orbitato di recente intorno al pianeta Roma è quello di Amar Dedic, il quale è di recente tornato a comparire nei radar della Serie A.

Classe 2002 di nazionale bosniaca, Dedic era stato accostato più volte alla sponda giallorossa della città eterna, ma, come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, anche l’Inter di mister Inzaghi si è unita prepotentemente alla corsa per acquisire il cartellino del giovane talento del Red Bull Salisburgo.

La cessione di Denzel Dumfries ha infatti generato un buco da riempire e pare che il terzino attualmente impegnato con i tedeschi sia la pedina più gustosa per il palato dei vertici nerazzurri. Tuttavia, a causa del contratto in scadenza soltanto nel 2027, si tratterebbe di un boccone piuttosto esoso, che andrebbe a scalare dalle casse lombarde circa 20 milioni di euro.