Saluta De Rossi e va da Mourinho: ribaltone clamoroso

Saluta De Rossi, che lo stima ma lo vede poco, e la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio con Mourinho. La Roma lo vuole cedere a peso d’oro

Sul suo mancato impiego dall’inizio, in molte partite della stagione, i tifosi della Roma si sono interrogati nel corso degli ultimi mesi. E anche ieri sera contro l’Atalanta è successa la stessa cosa, soprattutto vedendo quelli che Daniele De Rossi ha mandato in campo: Cristante, Paredes e Pellegrini sono apparsi non stanchi, ma di più. Ma per Edoardo Bove, dall’inizio, non c’è spazio.

Evidente che DDR le qualità dei centrocampisti che ha a disposizione li conosce: lui che è stato uno dei migliori in Europa per un certo periodo ha sicuramente il sentore di quando uno è pronto e quando uno non lo è. Ed è altrettanto evidente, quindi, che Bove al momento non è pronto, secondo lui, per rientrare nelle rotazioni dei titolari. Ieri sì, è entrato in campo nella ripresa, ma il massimo che Edoardo ha giocato in un match sono stati 35 minuti. E tutto questo secondo Il Messaggero potrebbe essere un indizio anche di una possibile partenza alla fine di questa annata.

Calciomercato Roma, Bove ai saluti

Sarà uno dei giocatori che la proprietà proverà a cedere a peso d’oro, si legge. E anche se a De Rossi comunque le qualità del giocatore piacciono, non è comunque abbastanza per essere un titolarissimo di questa squadra. E se manca quella fiducia che, in questo caso, servirebbe eccome, allora è meglio cambiare, cercando di monetizzare un poco per riuscire poi a chiudere delle operazioni importanti nel corso della prossima estate. Una situazione, questa, che anche noi di Asromalive.it vi avevamo anticipato.

“Se la Roma non gli darà l’opportunità – chiude l’articolo – allora cercherà un club e un tecnico che creda in lui con decisione. Magari proprio Mourinho che potrebbe portarlo con sé nel suo prossimo club”. Ebbene, spunta questa ipotesi quindi nel futuro di Bove. Ma sempre a peso d’oro, perché è questo che la Roma vuole.