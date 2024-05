Calciomercato Roma, accordo e firma gratis

Ecco gli ultimi aggiornamenti su uno degli obiettivi offensivi più agognati dalla Roma di Daniele De Rossi

Nel corso della serata di ieri è andata in scena una fulgida rappresentazione dello strapotere atalantino sulla Roma di Daniele De Rossi, letteralmente stordita fino a metà secondo tempo dalle chirurgiche ma rapide incursioni della Dea nella trequarti capitolina. Gli uomini di Gasperini sembravano letteralmente danzare tra le disorientate linee giallorosse, grazie a delle routine offensive ben congegnate e collaudate, ma anche e soprattutto allo stato di forma degli attaccanti nerazzurri.

Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere su tutti, ma anche i subentrati Lookman e Touré, restituivano l’impressione di poter beneficiare degli spazi generati dalle incursioni dei compagni per compiere giocate e fraseggi fulminanti, che hanno permesso alla Dea di insaccare due volte la palla, ma anche di sfiorare svariate volte il gol.

La Roma, al contrario, ogni qual volta veniva superata la metà campo avversaria, pareva soffrire di una grave carenza di qualità e intensità offensiva, compensata solo in parte nei minuti finali dal considerevole apporto fisico fornito da Tammy Abraham e Sardar Azmoun, ma anche da una serie di sponde compiute da Big Rom.

In tal senso è ormai necessario fare i conti con le prospettive dell’incombente mercato estivo, durante il quale Lukaku sarà già a Londra per fornire al Chelsea la possibilità di generare liquidità e i vertici capitolini dovranno scegliere se riscattare Azmoun, ma anche se varrà la pena di privarsi della potenziale iniezione di capitale proveniente dalla vendita di Tammy Abraham.

Rafa Silva ha già un accordo con l’Atletico Madrid

Insomma… anche ad un rapido sguardo del contesto giallorosso, pare piuttosto evidente come nel corso dell’estate sarebbe piuttosto gradito un innesto offensivo, che, tuttavia, potrebbe essersi complicato dai numerosi corteggiatori che stanno ronzando intorno ad uno degli obiettivi più chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini. Stiamo parlando di Rafa Silva, attuale gioiello del Benfica in grado di ricoprire diversi ruoli in zona offensiva e soprattutto capace di mettere a segno ben 20 gol e 14 assist nel corso della stagione in corso.

Rapido nel breve, abile nel dribbling e soprattutto dotato di una quantità difficilmente quantificabile di doti tecniche, per la Roma Silva potrebbe divenire un vero e proprio regista offensivo dalla spiccata propensione al gol, da utilizzare sia in coppia con Paulo Dybala, che come sostituito di pregio nel caso in cui la Joya dovesse (come probabile) rimanere fermo ai box.

Se si considera anche che il contratto del portoghese scade il 30 giugno, ecco che la prospettiva di portarlo a parametro zero nella città eterna diviene a dir poco succulenta. Tutto molto bello… se non fosse che, come recentemente riportato da todofichajes.com, il fuoriclasse del Benfica sia stato inserito e cerchiato in rosso nei taccuini dell’Atletico Madrid. In realtà i contendenti in Europa sono numerosi (tra cui anche l’Inter di Simone Inzaghi), ma pare che la squadra del Cholo Simeone abbia già stretto un accordo ufficioso con l’agente del calciatore e, per chiudere definitivamente l’affare, occorra soltanto una firma sul contratto,