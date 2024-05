Calciomercato Roma, ultimo stop fatale: firma con la Juventus

Emergono nuovi aggiornamenti relativi ad uno degli esponenti più chiacchierati dell’ultimo periodo in casa Roma

Con la qualificazione in Champions che nel corso della serata di ieri è divenuta una vera e propria utopia per la Roma di Daniele De Rossi, la finestra di mercato estiva inizia a divenire un pensiero piuttosto ingombrante tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove è necessario valutare con cura entrate e uscite, per giungere ai blocchi di partenza della stagione 24/25 con un organico all’altezza delle ambizioni di DDR & co.

In tal senso risulta essenziale, prima di affacciarsi al mercato in cerca di affari, comprendere quali siano gli esponenti della rosa a cui DDR non avrebbe intenzione di rinunciare, in quale zone del campo è necessario rinforzare l’undici titolare, ma anche quali possano essere le uscite sostanzialmente inevitabili.

Spinazzola ancora nel mirino della Juventus

Tra contratti in scadenza, prestiti in bilico e potenziali plusvalenze da sfruttare entro la sessione di calciomercato in arrivo, i vertici capitolini si preparano ad un convinto restyling della rosa, che potrebbe veder partire svariati titolari attualmente considerati prime scelte. Tra questi vi è senza dubbio Leonardo Spinazzola, il cui contratto scade il 30 giugno e le cui condizioni fisiche, visto il grave infortunio rimediato al flessore del ginocchio destro, starebbero contribuendo ad allentare la prospettiva di un rinnovo.

È vero… DDR ha recentemente espresso al club la propria stima nei confronti dell’ex esterno della Dea, ma vi è anche da considerare – come riportato da Il Tempo – l’interesse di diversi club, tra i quali spicca senza dubbio la Juventus di Cristiano Giuntoli.

Al netto delle precarie condizioni mediche, è indubbio che l’esterno originario di Foligno sia ancora in grado di far fruttare le proprie caratteristiche sul piano tecnico, ma anche su quello fisico. Difatti, le continue galoppate sulla fascia con l’intenzione di puntare forte il terzino avversario, rappresentano ancora un vanto ormai neanche troppo diffuso tra gli esterni della massima lega italiana. Il futuro del talento classe ’93 è ancora da valutare e, in assenza di un direttore sportivo, le valutazioni di Daniele De Rossi potrebbero risultare cruciali per definire il suo futuro.