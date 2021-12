Calciomercato Roma, l’annuncio in diretta che scombussola i piani dei giallorossi e rimescola le carte in tavola. Ecco i dettagli.

La mancanza di alternative giudicate all’altezza da José Mourinho in mediana, obbligherà la Roma a valutare almeno un acquisto di spessore in mediana. Le difficoltà del centrocampo giallorosso, che ha ben figurato in occasione della gara di Conference League contro il CSKA Sofia, si sono palesate soprattutto contro le big del nostro campionato: l’Inter, ad esempio, ha avuto vita facile ad inaridire le fonti di gioco di una squadra che si presentava al big match dell’Olimpico incerottata e con molte defezioni. Troppe.

Si cercherà chiaramente di perseguire una duplice politica: consegnare al proprio allenatore i rinforzi da lui richiesti, in maniera spesso spasmodica, senza però sollecitare troppo il bilancio. La soluzione? Varando acquisti mirati, rivolti all’acquisto di giovani di talento, ma in grado di fare potenzialmente la differenza anche nell’immediato (Zakaria), oppure soluzioni intriganti a costi relativamente contenuti, come ad esempio Tolisso. In tutto questo, alcuni intermediari, come vi abbiamo già raccontato, hanno provato a sollecitare l’attenzione della Roma per quanto concerne la situazione legata a Marc Roca, regista mancino spagnolo in forza al Bayern Monaco, che sta facendo fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista – complice la concorrenza spietata – nel centrocampo bavarese, e che potrebbe salutare anzitempo.

Calciomercato Roma, annuncio di Roca a sorpresa: le sue parole

Intervistato a “El Larguero” di Cadena Ser, l’ex Espanyol ha fatto il punto della situazione in casa Bayern, esternando le sue sensazioni sul “felling” con l’ambiente, e offrendo molti spunti per quelle che potranno essere le future dinamiche di mercato. Ecco un estratto delle parole di Roca: “Faccio una valutazione molto positiva: sono qui da più di un anno, non ho avuto il minutaggio che volevo e che speravo, ma sono cresciuto molto fisicamente e mentalmente. Ho la possibilità di lavorare quotidianamente con i migliori e mi sento preparato: il bilancio non può che essere positivo, e non vedo l’ora di continuare ad imparare e lavoro, e spero di poter cambiare la situazione e avere più minuti.

Le ultime voci rimbalzate dalla Spagna riferivano di un possibile interesse di alcuni club della Liga, ma Roca sembrerebbe avere le idee chiare sul suo futuro, e proverà a giocarsi le sue chances con i bavaresi.