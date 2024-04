Regalo Champions per De Rossi, riscatto immediato Roma

Calciomercato Roma, regalo per De Rossi e prezzo già fissato: Champions League decisiva

Il corpo di valutazioni in casa Roma nel corso delle prossime settimane e mesi toccherà tutta una serie di aspetti, relativi all’apparecchiamento di un percorso che consenta di catalizzare definitivamente il progetto nato con Daniele De Rossi a metà gennaio, nell’incertezza e nello scetticismo più totali dopo l’inattesa notizia dell’esonero di Mourinho.

Tante cose sono cambiate da quel momento, a partire da un entusiasmo certamente captabile tra le fila della squadra e di una piazza che, lungi dal disunirsi anche nei momenti di maggiore difficoltà, ha trovato nuova brio e speranze, al netto del mai rinnegato abbraccio nei confronti di Mourinho fino a qualche mese fa.

Lo Special One, ora, è però solamente una bella parentesi di un passato ancora vicino e destinato ad essere a lungo ricordato, con la consapevolezza, altresì, di essere entrati, ormai, in una nuova fase, rappresentata da un Daniele De Rossi, che più di chiunque altro, ha tutto per essere in grado di continuare a incarnare e rappresentare la Roma per un futuro ancora strettamente legato al presente.

Calciomercato Roma, sfida tra passato e futuro Azmoun: riscatto a costo Champions

Ciò che è certo, per ora, è il fatto che i Friedkin abbiano palesato grande fiducia nei confronti del tecnico romano e romanista, come evidenziato dalla conferma sottoscritta dalla società a poche ore da Roma-Milan, frutto dei bei risultati raggiuti e palesati da Dybala e colleghi. La strada, ad ogni modo, resta ancora lunga e impervia, con i prossimi 30 giorni che risulteranno decisivi per le sentenze di fine anno.

Da queste, passeranno anche i margini di manovra e intervento del club, anelante ad una qualificazione in Champions che manca, ormai, da troppo tempo, e dalla quale potrebbero dipendere anche delle ben mirate scelte di mercato. Particolare attenzione, da tale punto di vista, va rivolta a quanto descritto in queste ore da La Gazzetta dello Sport rispetto al futuro di Sardar Azmoun. Arrivato nell’ultima settimana di agosto, a pochi giorni di distanza di Lukaku e nel pieno della fervida ricerca della Roma di un nuovo centravanti, l’iraniano ha tutta la stima di De Rossi ma, ad oggi, la sua esperienza nella capitale è ancora in pieno transito.

Il suo approdo, come si ricorderà, fu concordato proprio col Bayer Leverkusen sulla base di un prestito, con diritto di riscatto fissato a 12.5 milioni di euro. Una somma non bassissima, ma eventualmente giustificata dall’eclettismo e la dedizione di un giocatore rivelatosi importante e ben gradito sia a Mourinho che allo stesso De Rossi. Le chance di permanenza, secondo la medesima fonte, sono ad oggi del 50%, con un approdo alla prossima Champions League che potrebbe portare la Roma ad esercitarne il riscatto.