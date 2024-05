Chiesa alla Roma: il sostituto alla Juve viene dalla Serie B

Chiesa alla Roma, l’affare potrebbe essere vicino alla chiusura, dopo che la Juventus ha individuato il sostituto: arriva direttamente dalla Serie B

Oggi è un giorno importantissimo per la Roma di Daniele De Rossi, chiamata all’impresa contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che ha da poco conquistato il primo titolo di Germania della loro storia, e che grazie alla vittoria dell’andata sono ad un passo da una storica finale di Europa League.

Un’impresa quasi impossibile, soprattutto perché la formazione capitolina ha davanti a se una vera e propria corazzata, capace di riuscire a collezionare oltre 40 risultati utili consecutivi (record dagli anni 2000), segnando oltre 100 gol in stagione. Mentre la squadra sarà impegnata in campo però la società sta già cercando di pianificare il futuro a breve termine del club, provando a portarsi avanti nel cercare di ingaggiare calciatori che possano alzare il tasso tecnico della rosa.

Uno dei nomi individuati è quello di Federico Chiesa, ma la trattativa con la Juventus non sarà affatto semplice, anche se i bianconeri per non farsi cogliere impreparati pare abbiano già trovato il suo sostituto, che però arriva a sorpresa dalla serie B.

Chiesa alla Roma: 25 milioni per il sostituto bianconero

In estate la Juventus dovrà prendere delle decisioni importanti, la prima probabilmente sarà quella sul futuro di Federico Chiesa. L’ex viola ha il contratto in scadenza nel 2025, e a giugno il club dovrà appunto decidere se proseguire con il rinnovo, che però dovrà verosimilmente essere a cifre superiori di quello attuale, oppure vendere per non rischiare di perderlo a zero.

La Roma monitora attentamente la situazione, cercando di inserirsi come nei casi di Dybala e Lukaku, per regalare a De Rossi un tassello fondamentale per l’attacco della prossima stagione. La trattativa non sarà affatto semplice, soprattutto per il delicato momento finanziario che sta attraversando attualmente il club, ma non impossibile.

Anche i bianconeri sembrano aver capito che la situazione potrebbe risolversi con una cessione in estate, e Giuntoli pare essersi già portato avanti, trovando quello che potrebbe essere un sostituto all’altezza dell’attuale numero 7. Secondo quanto riporta La Repubblica infatti la Juve avrebbe messo gli occhi su Summerville, esterno attualmente in forza al Leeds United, club che sta cercando di risalire nella massima serie inglese dopo la retrocessione dello scorso anno.

Il Leeds ha concluso il campionato alla terza posizione, che non gli ha garantito il salto di categoria, salto che se non dovesse arrivare porterebbe la società a cedere i pezzi pregiati, come appunto l’esterno classe 2001 da 23 gol in 75 presenze con i Whites, Crysencio Summervill. Sulle tracce del calciatore c’è anche il Napoli, ed il prezzo per il cartellino sarebbe di circa 25 milioni di euro, cifra decisamente alla portata delle casse dei due club.