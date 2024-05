Dalla Juve all’Inter: rescissione e firma gratis

Dalla Juventus all’Inter, rescissione e firma gratis: il futuro del bianconero è ormai segnato. C’è l’annuncio.

Importanti questioni andranno approfondite nel corso delle prossime settimane presso molteplici realtà del nostro campionato, alla luce della necessità di apportare modifiche a squadre e società. Dapprima, ovviamente, bisognerà attendere la conclusione di una stagione che permetta di appurare quali saranno i budget e i margini di movimento per dirigenze e proprietà, come ben ricorda la stessa situazione in casa Roma.

Qui, ad esempio, Daniele De Rossi e i suoi ragazzi sono nel pieno svolgimento di uno spezzone finale di stagione che ha tanto da dire e offrire, al termine del quale sarà possibile condurre un bilancio definitivo sull’operato nel post-Mourinho, appurando definitivamente anche i margini di intervento sul mercato in base al tanto atteso responso Champions League, coinvolgente la Roma e non solo.

Al di là dell’impatto dei piazzamenti europei, poi, va anche ricordato dell’importanza del peso eventuale di dirigenti e presidenti di saper cogliere le giuste occasioni, in modo attento e tempestivo, sia in Serie A che all’estero. Da questo punto di vista, gli ultimi aggiornamenti che coinvolgono Juventus e Inter sono di non poco interesse.

Dalla Juve all’Inter, rescissione Samardzic in caso di retrocessione: l’annuncio

Al di là di una rivalità calcistica ormai storica e che negli anni, molto più di questa stagione, le ha viste contendersi scudetti e nobili traguardi, Juventus e Inter hanno sovente palesato i medesimi interessi di mercato, attenzionando un target di elementi spesso nobilissimo ed elitario.

A ciò, poi, bisogna aggiungere anche la tendenza, sicuramente ascrivibile al modus operandi anche dello stesso Marotta, nel portare a casa giocatori a costo zero o a condizioni più che convenienti. Lo ricordano, per l’Inter, i recenti e annunciati esempi di Taremi e Zielinski, ai quali, ora, potrebbe aggiungersene un altro. Ci riferiamo a Sardar Samardzic, centrocampista dell’Udinese da tempo attenzionato dall’élite del nostro campionato, rimasto a Udine per trasferimenti non concretizzatisi a causa di diversi motivi.

Sul suo futuro, a circa un semestre di distanza dalle voci che avevano coinvolto anche il Napoli, si è così espresso Luca Momblano a Juventibus. “Mi è arrivata una notizia sicura dall’agente di Samardzic: in caso di retrocessione, ha la possibilità di rescindere il contratto“.