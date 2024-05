Calciomercato Roma, assalto finale e gran ritorno

Assalto finale Roma e gran ritorno, il prezzo è noto da tempo ma il futuro è tutto da scrivere. Il ritorno col Bayer può essere decisivo.

Aumenta l’attesa per la sfida di ritorno di stasera, dal sapore certamente nobilissimo e dalla quale si attende un responso che, da circa sette giorni a questa parte, pare pressoché avviato. Che con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso potessero esserci delle difficoltà era già noto da tempo e lo stesso risultato maturato giovedì scorso è da ascriversi all’interno di una doppia sfida complicata e ben giustificata dall’importanza della posta in palio, come ricorda quel pass per Dublino destinato ad una contesa finale fino all’ultimo secondo, anche tra Atalanta e Marsiglia.

I complicati novanta minuti dell’andata hanno sicuramente messo in salita l’incontro di quest’oggi, per il quale la Roma è chiamata ad una vera e propria impresa, complicata quanto difficile, ma alla quale approcciare con la consapevolezza e la voglia di sfruttare tutte le proprie energie e qualità. A ciò, poi, bisogna aggiungere anche la consapevolezza rispetto al grande impatto di mercato che potrebbe essere assunto dagli almeno novanta minuti di stasera.

Calciomercato Roma, il ritorno col Bayer può decidere anche il futuro di Azmoun

Come noto, infatti, tante valutazioni in casa Roma toccheranno prossimamente anche la campagna acquisti da apparecchiare in estate, a campionato concluso e in seguito alla non ancora disambiguata selezione del nuovo direttore sportivo. Per tale motivo, oltre ad un cammino in campionato difficile e ostile in queste ultime settimane, la partita di stasera potrebbe sottintendere significati ulteriori.

In particolar modo, va segnalato quanto riferito da Il Romanista, che lega Bayer Leverkusen-Roma anche allo scenario di mercato relativo a Sardar Azmoun, che stasera tornerà in uno stadio a lui ben noto, abbandonato momentaneamente proprio per l’esperienza in prestito nella Capitale. Attualmente, il riscatto fissato a 12,5 milioni di euro complica i discorsi relativi ad una permanenza, che potrebbe però passare anche dalla gara di oggi.

Al di là del peso e dei risvolti economici che potrebbero dipendere anche dall’esito odierno, infatti, va evidenziato come il rendimento con la sua ex squadra da parte di Azmoun potrebbe, chissà, avere ingerenze anche sulle decisioni finali di De Rossi e dei Friedkin su una decisione definitiva sul suo futuro.