La Roma è pronta per sfidare l’Atalanta, una partita di fondamentale importanza per rientrare in corso per la qualificazione alla prossima Champions League. Le ultime trasferte di Bergamo sono state dolorose, la speranza è che con Mourinho si possa invertire la tendenza nel confronto con Gasperini. Una sfida, quella tra Atalanta e Roma, che è destinata a continuare anche in sede di calciomercato.

GUARDA IL VIDEO!