Calciomercato Roma, colpaccio in Liga | Irrompe il Monaco

Calciomercato Roma, affare in Liga: sfida a due con il Monaco. Le ultime clamorose indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Nella sessione invernale di calciomercato che tra poche settimane aprirà i battenti, la Roma inevitabilmente giocherà un ruolo di fondamentale importanza. Tiago Pinto sta setacciando il mercato, alla ricerca degli innesti perfetti da inserire nello scacchiere tattico di un Mourinho che nelle ultime conferenze stampa ha sovente insistito sulla parola “programmazione”.

Beninteso, ci si muoverà con oculatezza, cercando di acquistare pedine funzionali, possibilmente giovani e dai costi relativamente contenuti. Identikit che, quasi in toto, sembra “sposarsi” con Dest, laterale destro del Barcellona, che stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, e rilanciate con forza soprattutto da fichajes.net, sarebbe finito nei dossier del general manager giallorosso.

Tuttavia, la Roma non sarebbe il solo club interessato a mettere le mani sul forte “fluidificante” di fascia, che sarebbe finito anche nel mirino del Monaco, alla ricerca di un nuovo tassello con il quale rimpolpare la propria batteria di esterni. Si è vociferato della possibilità di un addio in prestito del nazionale statunitense, anche se sarà fondamentale capire la volontà del diretto interessato.

Calciomercato Roma, anche il Monaco su Dest: le ultimissime

Trasferitosi al Barça per circa 21 milioni di euro, Dest ha totalizzato in questa stagione, fino a questo momento, 16 presenze complessive, tra campionato e Champions League, “dispensando” anche tre assist. Terzino di spinta, dotato di buona velocità e tecnica, rappresenterebbe il naturale sostituto di Karsdorp, sovente costretto agli straordinari in assenza di alternative. Come già accennato in precedenza, però, non sarà facile riuscire a trovare la fumata bianca con il Barça in tempi relativamente brevi, dal momento che anche il Monaco starebbe monitorando la situazione con estrema attenzione, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti.