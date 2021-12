Calciomercato Roma, il blitz che manda al tappeto la Juventus: 20 milioni!

Calciomercato Roma, Pinto manda al tappeto la Juventus: il blitz che beffa i bianconeri. Le ultime sulle mosse dei giallorossi.

Nel novero dei rinforzi richiesti da Mou a gennaio, soprattutto due profili vengono attenzionato da Tiago Pinto: un centrocampista e un terzino. Se in mediana la situazione è in stand by, dal momento che la trattativa per Zakaria si è raffreddata mentre sarebbe tornata prepotentemente in auge la pista che porta a Tolisso, maggiori novità sembrano trapelare sul fronte “corsie laterali”.

Uno dei primi nomi finito sul dossier del general manager dei giallorossi è stato quello di Diogo Dalot, ma il ribaltone in panchina in casa United ha inevitabilmente rimescolato le carte in tavola, con il lusitano desideroso ora di giocarsi le sue carte sotto la nuova gestione Rangnick. Ragion per cui, si sta provando a vagliare piste alternative, una delle quali porterebbe al clamoroso ritorno nella Capitale di Lucas Digne, attualmente in forza all’Everton.

Calciomercato Roma, beffa Juventus: colpaccio Digne? | Cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, Digne piace sia alla Juventus che alla Roma: tuttavia i giallorossi, per espressa volontà proprio di Mourinho, potrebbe mettere la freccia e battere la concorrenza dei bianconeri, alla ricerca di un degno sostituto di quell’Alex Sandro che tanto sta deludendo Allegri. L’affare con i Toffees, però, non è dei più modici: l’Everton, al quale Digne è legato da un contratto che scade nel 2025, valutano il transalpino tra i 20 e i 25 milioni di euro.

In questa stagione, tra campionato e Coppa, il terzino sinistro cresciuto nelle giovanili del Lille ha totalizzato 1276 minuti di gioco per 15 presenze complessive, mettendo a referto anche un goal.