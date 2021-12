Calciomercato Roma, assist di Balzaretti | Prestito a gennaio

Calciomercato Roma, le ultime notizie lasciano intendere come ci siano diversi presupposti per assistere alla sua sortita nei prossimi mesi.

Come ampiamente rimarcato, nelle prossime settimane si potrebbe assistere a plurime novità sia in entrata che in uscita destinate a modificare non poco l’assetto della squadra. E’ pronto l’assist di Balzaretti in vista dei gennaio, l’ex Roma potrebbe essere decisivo.

La Roma è ad un passo dal giro di boa in campionato. I giallorossi chiuderanno l’anno solare con due sfide delicate, in casa dell’Atalanta e contro la Sampdoria allo stadio Olimpico. Gennaio si avvicina e con esso la fatidica sessione di calciomercato di riparazione. C’è un nuovo scenario che coinvolge direttamente un ex giocatore giallorosso. Ecco gli ultimi aggiornamenti in vista della sessione di mercato invernale. Balzaretti confeziona l’assist per Mourinho.

Calciomercato Roma, le ultime sul prestito di Bove

L’ex terzino sinistro è diventato da poco tempo direttore sportivo del Vicenza. I biancorossi sono fanalino di coda in Serie B, solo 7 punti in classifica dopo 17 gare. Ecco perchè la società cercherà di correre ai ripari in vista del mercato invernale, e Balzaretti vuole portare in prestito l’ultimo gioiellino in mostra in casa Roma.

Parliamo di Edoardo Bove, giovanissimo centrocampista cresciuto nella Primavera della Roma. Il centrocampista 19enne si è messo in mostra nell’ultima sfida di Conference League dei giallorossi. Sul difficile campo del CSKA Sofia il giovane si è mosso con disinvoltura in campo, diventando la nuova scoperta di Mourinho. In vista di gennaio i giallorossi dovrebbero accogliere nuovi rinforzi nello scacchiere di centrocampo, questo significherebbe meno spazio per Bove. Per questo l’assist di Balzaretti potrebbe essere più che prezioso, a Vicenza il giovane potrebbe trovare il minutaggio necessario a crescere ancora di più. Saranno settimane caldissime per il suo futuro, occhio all’ex terzino della Roma.