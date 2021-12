Calciomercato Roma, Mou e quelle telefonate decisive | Il retroscena

José Mourinho è sempre più al centro della Roma. L’allenatore portoghese, dal suo arrivo nella Capitale, ha preso il comando delle operazioni.

Il suo arrivo, in estate, ha infiammato il pubblico giallorosso. Lo sbarco nella Capitale di José Mourinho ha riportato grandissimo entusiasmo attorno alla Roma e in fondo non poteva essere altrimenti. L’arrivo di un allenatore tanto vincente non poteva che scaldare i cuori di una piazza già di per sé bollente come quella giallorossa. Il portoghese, al ritorno in Serie A dopo l’esperienza all’Inter, non ha deluso le aspettative, presentandosi subito in gran forma e carico per la nuova avventura.

Un’avventura in cui l’obiettivo, come chiarito tanto dal diretto interessato quanto dalla dirigenza del club, non è la vittoria immediata. Certo, il sogno di alzare al cielo la Conference League rimane vivo, ma il percorso di crescita della Roma prevede tempi più lunghi. Mourinho ha firmato un contratto triennale: in questo periodo il suo lavoro, insieme a quello del General Manager Tiago Pinto, dovranno far crescere il club sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. Per riportare la Roma dove merita: a competere ai più alti livelli nazionali ed internazionali.

Calciomercato Roma, Mou e quelle telefonate | Il tecnico è decisivo

D’altra parte la stessa e sola figura di Mourinho corrisponde, nell’immaginario, a grandi traguardi. Il portoghese è uno degli allenatori più vincenti al mondo e non ha di certo smarrito la sua fame di successi. Lo dimostra la grinta con cui si è calato nell’avventura giallorossa e la tenacia con cui rimarca, di fronte ai microfoni, tanto i meriti quanto le mancanze della squadra a sua disposizione. L’ennesima dimostrazione di quanto il ruolo di Mourinho sia assoluto e centrale nell’equilibrio del club giallorosso.

L’allenatore è l’uomo immagine della Roma, ma anche colui che determina strategie ed obiettivi. Ha carta bianca, decide su ogni aspetto della vita giallorossa: dalle novità da introdurre a Trigoria al calciomercato, passando naturalmente per tutti gli aspetti tecnici. Durante la campagna acquisti estiva, Mou si è mosso in prima persona contattando telefonicamente i giocatori per convincerli a sposare la causa romanista. Una mossa che, siamo certi, non esiterà a replicare a gennaio, quando si aspetta almeno un paio di innesti che rendano più competitiva la sua Roma.