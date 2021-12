Atalanta-Roma, Mourinho spera | Recupero last minute

In vista della sfida di domani pomeriggio contro l’Atalanta in casa Roma si fa il punto della situazione. Ecco le possibili scelte di Mourinho.

Ancora due giornate prima della conclusione del girone d’andata di Serie A. Due appuntamenti che porteranno la Roma alla fine dell’anno e alla pausa natalizia. Prima di tuffarsi nella seconda parte di stagione, i giallorossi sono però chiamati a due sfide importanti in cui sarà fondamentale ottenere risultati positivi. Domani sarà la volta dell’Atalanta, in una trasferta dall’elevato coefficiente di difficoltà visto lo stato di forma degli uomini di Gasperini.

In casa Roma, in vista dell’appuntamento di Bergamo, si fa in queste ore il punto della situazione sugli uomini a disposizione. Al termine della gara vinta contro lo Spezia, Mourinho era tornato a sottolineare le difficili condizioni in cui, da più di un mese, si è trovato a lavorare. Una sorta di emergenza continua, in cui agli infortuni si aggiungevano casi di Covid e squalifiche. Tante assenze che hanno spesso costretto il portoghese a schierare formazioni distanti dalla sua idea originaria.

Atalanta-Roma, Mou spera | Le ultime sugli infortunati

Partiamo dalle certezze: contro la Dea Mourinho potrà tornare a contare su Mancini e Zaniolo, squalificati nell’ultimo turno, ma perderà Felix per l’espulsione rimediata nel finale del match contro lo Spezia. In quell’occasione aveva destato grande preoccupazione anche la necessità di sostituire Chris Smalling, uscito nel secondo tempo per un problema di natura fisica. Un infortunio che ha fatto calare il gelo nell’ambiente giallorosso, visti i tanti guai fisici accusati dall’inglese in questo avvio di stagione.

Dall’infermeria, però, sembrano ora arrivare notizie incoraggianti. Prima di tutto per quel che riguarda Carles Perez, che ha smaltito l’affaticamento muscolare e si è allenato con i compagni. Lo spagnolo sarà a disposizione per Bergamo. Su Smalling c’è un moderato ottimismo. Il centrale sta seguendo un programma di lavoro di gestione individuale programmata. Lo staff medico sta gestendo l’inglese, che potrebbe stupire tutti ed essere arruolabile già domani. Decisivo il tempismo di Smalling, che si è fermato appena ha accusato i primissimi fastidi, scongiurando conseguenze più pesanti. Possibile, quindi una sua conferma al centro dei tre di difesa. Quello relativo al difensore rappresenta, per altro, l’unico dubbio di Mourinho. Se il centrale darà garanzie, la formazione che sfiderà l’Atalanta sarà la stessa vista lunedì sera all’Olimpico contro lo Spezia.