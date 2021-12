Calciomercato Roma, affare ancora possibile | Torna in corsa per gennaio

La Roma si presenta alla sessione invernale di calciomercato con le idee chiare: Tiago Pinto vuole accontentare a pieno le richieste di José Mourinho.

Alla riapertura del calciomercato invernale manca sempre meno. La Roma, che domani sarà impegnata sul campo dell’Atalanta, si avvicina all’appuntamento della sessione trasferimenti con la consapevolezza di non poter sbagliare. Il General Manager Tiago Pinto conosce bene le esigenze della rosa, indicategli da José Mourinho nel corso delle ultime settimane, e lavora da tempo nel tentativo di accontentare al meglio il tecnico.

Un obiettivo non scontato, visto che la sessione invernale dura appena un mese e che la Roma ha già lasciato intendere che non ci saranno, per ora, investimenti faraonici. Eppure la possibilità di andare a rintracciare quei calciatori che per caratteristiche tecniche ed economiche fanno al caso dei giallorossi esiste. Pinto lo sa e segue con attenzione diverse piste. L’obiettivo del g.m. è di presentarsi al via con diverse carte da giocare, così da mettersi al riparo da eventuali ribaltoni o colpi di scena improvvisi.

In particolare è sul centrocampo che il dirigente portoghese sta concentrando la propria attenzione. La mediana non è l’unico reparto in cui la Roma cercherà di intervenire, ma rimane la priorità assoluta di questa sessione invernale di calciomercato. Anche perché José Mourinho chiede un elemento in più nel suo centrocampo sin dal giorno del suo arrivo nella Capitale. E se in estate le vie del mercato avevano portato la Roma a fare scelte di altro tipo, ora un innesto diventa indispensabile. Tanti i nomi accostati in questi mesi ai giallorossi.

Tra loro era circolato con insistenza anche quello di Hector Herrera. Messicano, trentuno anni, Herrera non riesce ad imporsi stabilmente nelle rotazioni di Simeone all’Atletico Madrid. Per grinta ed esperienze sarebbe il calciatore perfetto per le esigenze di Mourinho, che sarebbe felice di accoglierlo nella Capitale. Il suo nome nelle ultime settimane sembrava essere uscito dai radar giallorossi, scavalcato da altri elementi appuntati sul taccuino di Tiago Pinto. Eppure, secondo quanto afferma Gianluigi Longari in un tweet, la pista sarebbe ancora in piedi. La Roma segue ancora con interesse Herrera che rimane uno dei candidati a rinforzare la mediana giallorossa a gennaio.