Calciomercato Roma, bocciatura e rifiuto | Juve gelata

Mentre la Roma si prepara alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, fissata per domani, non si fermano le voci di calciomercato su una possibile trattativa.

Giornata di vigilia per la Roma, che domani pomeriggio affronterà a Bergamo l’Atalanta di Giampiero Gasperini per il diciottesimo turno di Serie A. Un match complicato che vedrà i giallorossi scendere in campo contro una delle squadra più in forma del Campionato. I nerazzurri, attualmente al terzo posto in classifica, puntano a confermare la loro presenza nella prossima edizione della Champions League. Per questo per Mourinho un buon risultato sul campo della Dea rappresenterebbe un passaggio importante nell’economia della stagione.

L’allenatore portoghese vuole chiudere nel migliore dei modi il 2021, così da prepararsi alla seconda parte di stagione con ambizioni ed idee chiare. Aspettando che dal calciomercato di gennaio possa arrivare quella spinta in più per inseguire tutti gli obiettivi, tra Serie A e Conference League. Mourinho si aspetta almeno un paio di innesti. Due giocatori che possano garantire al tecnico rotazioni più ampie e un minimo di scelta in più tra centrocampo e difesa.

Calciomercato Roma, frenata improvvisa | Freddezza Pinto

Nel reparto difensivo l’obiettivo principale rimane l’acquisto di un vice Karsdorp. L’olandese è l’unica certezza nel ruolo e in una stagione ricca di appuntamenti come quella che la Roma si augura di affrontare, garantendosi un cammino quanto più lungo possibile in Europa, una riserva all’altezza è indispensabile. In mezzo al campo il discorso è simile. Villar e Diawara hanno deluso, e non si può immaginare che Cristante e Veretout possano giocarle tutte mantenendo per giunta standard elevatissimi. Proprio da questa necessità, che sposava perfettamente le esigenze di cessione emerse in casa Juventus, aveva preso corpo negli ultimi giorni l’ipotesi di un trasferimento in prestito di Arthur Melo nella Capitale.

Una pista che sembra aver registrato però una brusca frenata. L’intenzione del brasiliano di andare via per trovare più spazio è intatta, così come quella della Juve di cederlo. Ad avere dubbi, piuttosto, è proprio la Roma, non convinta che per caratteristiche e condizioni economiche – Arthur guadagna 6 milioni più bonus – il mediano bianconero possa interessare. Ad oggi, secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport – dalla Capitale sarebbe arrivato un “no, grazie” in risposta alle offerte juventine. Il calciomercato invernale non è ancora iniziato e sappiamo come spesso le cose possano cambiare nel giro di poche ore. Ma la posizione assunta dalla Roma sembra essere abbastanza netta: Arthur non è una priorità nel centrocampo giallorosso. Pinto continua a guardare altrove per rinforzare il centrocampo di Mourinho, magari con l’arrivo di un giocatore dalle caratteristiche diverse come Florian Grillitsch.