Calciomercato Roma, doppio colpo in entrata | Pinto e Mou hanno scelto

Calciomercato Roma, Pinto getta la maschera: gli obiettivi ormai sono già stati decisi. Doppio colpo in entrata a gennaio

Nonostante le voci, nonostante le indiscrezioni, nonostante tutti i nomi che sono stati fatti nel corso delle ultime settimane sui possibili obiettivi della Roma per il mercato di gennaio, Tiago Pinto ormai avrebbe deciso su chi puntare. Ha gettato la maschera il general manager portoghese secondo il Corriere dello Sport. E allora ormai di dubbi non ce ne stanno più.

Partiamo da un fatto: sono due i colpi che Mourinho si aspetta. Non grandi nomi, non è possibile in questo momento pensare a qualcuno che possa cambiare in corsa una partita o alzare di molto il livello tecnico della rosa. Ma sicuramente due uomini funzionali. Un centrocampista e un esterno difensivo. In mezzo al campo l’obiettivo numero 1 è diventato Florian Grillitsch, anni 27, nazionale austriaco che va in scadenza di contratto con l’Hoffenheim. Il costo del cartellino è di 5-6 milioni di euro. Rapporto qualità prezzo ottimo.

Calciomercato Roma, ecco l’obiettivo in difesa

Non è Dest l’obiettivo principale della Roma. Anche perché come spiegato prima il calciatore non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il club blaugrana. Crescono insomma le possibilità di vedere dalle parti di Trigoria il giovane Max Aarons del Norwich, terzino anche dell’Under 21 inglese. L’operazione che la Roma vorrebbe fare è quella che prevede un prestito con diritto di riscatto. Ma il club inglese valuta il proprio tesserato 22 milioni di euro. Una cifra importante. Senza dimenticare che su di lui ci sarebbe anche il Tottenham di Antonio Conte. Ma ormai la sensazione è netta e porta decisamente verso questa direzione.