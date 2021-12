Calciomercato Roma, assalto inglese | Salta la prima scelta di Mou

Calciomercato Roma, assalto inglese: potrebbe saltare la prima scelta di Mourinho per il mercato invernale. Le ultime dall’Inghilterra

La concorrenza è altissima. S, perché uno degli obiettivi di mercato di Tiago Pinto, secondo quanto riportato da 90min.com, è cercato da mezza Premier League. E non solo, ovviamente, visto che anche in Italia si è parlato di un forte interesse anche del Napoli, oltre che della Roma.

Era la prima scelta dello Special One per rinforzare la difesa. Ma la sensazione adesso è che possa saltare tutto. Negli ultimi mesi infatti il difensore è stato seguito – e questo già si sapeva – da Tottenham e Manchester United soprattutto. Ma nelle ultime ore, secondo il sito d’Oltremanica, sarebbe arrivato in maniera forte, e forse anche decisiva, l’assalto del West Ham.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, scacco matto Ancelotti: bomba dalla Spagna

Calciomercato Roma, su Senesi mezza Premier League

Il nome di Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, 24 anni, argentino, da un po’ di tempo aleggia anche dalle parti di Trigoria. Un nome messo in agenda da Pinto dopo l’indicazione di Mourinho. Arrivato in Olanda nel 2019 dal San Lorenzo, da quel momento Senesi è cresciuto esponenzialmente diventando uno dei centrali più affidabili della Eredivisie. E ci sono ancora ampi margini di miglioramento: insomma, un elemento che avrebbe potuto fare al caso della Roma già nel mese di gennaio, anche perché la scadenza del suo contratto è vicina. Ha ancora un accordo di un anno e mezzo con il Feyenoord ma di rinnovare non sembra avere intenzione. Ed è per tale motivo che il club olandese potrebbe cederlo presto.

Ma come detto la concorrenza è terribile. E Pinto dovrà anche iniziare a guardarsi velocemente intorno per non rimanere con il cerino in mano. A meno che non decida di accelerare sull’argentino. Un assalto prepotente del gm giallorosso potrebbe ancora cambiare le carte in tavola.