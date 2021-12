Calciomercato Roma, scacco matto Ancelotti: bomba dalla Spagna

Calciomercato Roma, indiscrezione che trapela dalla Spagna e che riguarda un possibile inserimento del Real Madrid.

La sessione invernale di calciomercato non è ancora cominciata, ma le indiscrezioni già cominciato ad essere alimentate senza soluzione di continuità. Ne sa qualcosa la Roma, al lavoro per acquistare un centrocampista di qualità.

Nel dossier del general manager Tiago Pinto sono finiti diversi profili, ma nelle ultime ore sta assumendo sempre più consistenza l’idea di provare a piazzare il blitz per Corentin Tolisso. Scadenza 2022, il francese ex Lione difficilmente rinnoverà il suo contratto con il Bayern Monaco, ed il suo entourage si sta guardando attorno alla ricerca di una soluzione intrigante. I giallorossi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi, così come la Juventus, tuttavia i due club italiani dovranno vedersela con il Real Madrid che, stando alle indiscrezioni rilanciate da diariogol.com. sarebbe intervenuto a gamba tesa nella trattativa.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Tolisso | Il Real fa sul serio

Su imput proprio di Ancelotti, desideroso di poter contare su una pedina di qualità per una mediana nella quale il tecnico italiano ha già l’imbarazzo della scelta, le Merengues monitorano con attenzione l’evolversi della situazione. Ancelotti, non particolarmente contento delle prestazioni fornite da Casemiro, avrebbe chiesto a Perez di ingaggiare Tolisso in estate bruciando la concorrenza, calciatore che conosce molto bene avendolo già allenato negli anni di militanza sulla panchina bavarese. La partita è ancora aperta, ed è lungi dall’essere conclusa: la Roma e la Juve hanno fatto la prima mossa, il Real ha risposto. L’ultima voce in capitolo, come sempre accade in questo genere di situazione, spetterà al diretto interessato.