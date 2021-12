Calciomercato Roma, Pinto sorpreso | Non vuole andare via

Calciomercato Roma, Pinto sorpreso dalla decisione del giocatore: non vuole andare via a gennaio. Si complica l’obiettivo

Il difensore è ufficialmente sul mercato. Lo conferma anche il Mundo Deportivo da sempre vicino alle dinamiche interne del Barcellona. Ma lo stesso sito spagnolo conferma che sarà un braccio di ferro con il club. Il motivo è presto spiegato: sapendo di non aver reso al massimo delle potenzialità e, soprattutto, sapendo che con Xavi può ancora crescere, non vuole andare via a gennaio.

Ma la società di Laporta, e questo è noto a tutti, ha bisogno di liquidità. E allora davanti a un’offerta ritenuta soddisfacente, lo cederebbe assai volentieri per mettere in atto quella rivoluzione che serve agli spagnoli per tornare a essere competitivi non solo nella Liga ma anche in Europa. Da qualcuno insomma si deve pur cominciare.

Calciomercato Roma, Dest non vuole partire

E quel qualcuno è Dest, l’esterno difensivo statunitense che la Roma ha messo nel mirino per il mercato di gennaio. Oltre il centrocampista infatti serve eccome anche un elemento che faccia respirare Karsdorp. E Tiago Pinto, visto anche l’utilizzo non certo da segnalare del calciatore blaugrana, avrebbe pensato proprio a lui. Come detto il Barca sarebbe contento di cederlo. Ma lui non vuole andare via.

Dest vuole giocarsi le proprio opportunità al massimo. Vuole riprendersi fisicamente dopo qualche problema di troppo, per così mettersi a disposizione di Xavi per la seconda parte di stagione. Ma sarà braccio di ferro, soprattutto perché i catalani hanno preso Dani Alves. Il titolare a destra sarà il brasiliano che nonostante la non più giovane età, garantisce ancora equilibrio e grande esperienza, soprattutto. In poche parole, il colpo è fattibile da un lato, difficile dall’altro. Toccherà a Mou cercare di convincere il giocatore del progetto giallorosso. Solamente in questo modo si potrebbe sbloccare la situazione.