Calciomercato Roma, ritorno alle origini | Servono almeno 10 milioni

La Roma è pronta a sfidare prima l’Atalanta e poi la Sampdoria per finire al meglio questo 2021, poi sarà la volta del calciomercato.

Dovrà essere completata e migliorata una rosa che era partita da una buona base già da giugno, nonostante la cessione di molti calciatori. Da qui a giugno continueranno comunque ad esserci movimenti in uscita, soprattutto a centrocampo.

Gli indiziati maggiori sono Gonzalo Villar e Amadou Diawara. Il primo non rientra da tempo nei piani di José Mourinho, mentre il guineano già in estate era stato proposto ad alcuni club italiani ed esteri, senza arrivare ad un accordo, proprio perché l’ex Napoli e Bologna non ha voluto lasciare la capitale. Per Mourinho è comunque un’opzione che può essere presa in considerazione, ma nonostante questo ci sono anche i giovani Darboe e Bove sono lì pronti per scalare le gerarchie.

Calciomercato Roma, ritorna in Spagna

Per quanto riguarda lo spagnolo, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, le strade ormai lo porteranno lontano da Roma e dalla squadra capitolina. A considerare un grande errore la sua cessione è stato proprio il Valencia, il quale dopo averlo ceduto all’Elche – squadra dalla quale l’allora direttore sportivo Gianluca Petrachi lo prelevò per 5 milioni di euro – si è pentito del trasferimento. Per questo la compagine di José Bordalás monitora con attenzione la situazione legata al calciatore giallorosso. La Roma valuta il ragazzo classe ’98 non meno di 10 milioni di euro.