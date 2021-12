Calciomercato Roma, nessuna cessione | Arriva l’annuncio

Calciomercato ma non solo, tutti i fari della società capitolina sono accesi sulle sfide di campionato che ci saranno in questi giorni.

Lo Special One è concentrato sul campo e su questo tour de force che vedrà la Roma chiudere il 2022 mercoledì sera allo Stadio Olimpico contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa.

I giallorossi sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo, dove sabato alle ore 15 al Gewiss Stadium la Roma di José Mourinho sarà ospite della compagine di Gian Piero Gasperini. Un altro crocevia importante, non solo perché i capitolini negli ultimi anni hanno perso molti punti negli scontri diretti vincendo in rare occasioni, ma anche perché i bergamaschi occupano al momento la terza posizione a 9 punti proprio dai giallorossi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, accordo trovato | Si muove Raiola

Calciomercato Roma, doppio no

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset a pochi istanti dall’inizio del sedicesimo di Coppa Italia tra la Sampdoria e il granata appunto. Tra i temi affrontati anche il futuro di due giocatori recentemente accostati alla Roma. Il primo riguarda Andrea Belotti, con il ‘gallo’ che ha il contratto in scadenza a fine stagione: “Abbiamo ancora sei mesi di contratto, cercheremo di fare il massimo come abbiamo sempre fatto per il Torino. Verso la fine del campionato ci parleremo e vedremo cosa fare in massima serenità, considerando il bene di tutti”.

Un nome ancora più fresco rispetto all’attaccante italiano è quello del difensore Gleison Bremer, per il quale vi abbiamo parlato della proposta di scambio. “Al momento non c’è niente di concreto onestamente. È per noi un giocatore importante, penso di poter affermare che rimarrà con noi fino alla fine della stagione – ha detto Vagnati –. È un anno importante, quello della sua consacrazione, perché sta facendo cose straordinarie. Pensiamo a finire il campionato poi vedremo a fine stagione”.