Calciomercato Roma, accordo trovato | Si muove Raiola

La Roma si appresta ad andare a Bergamo per la sfida contro l’Atalanta, ma anche per affrontare il calciomercato.

Il general manager della Roma si sta preparando al meglio per farsi trovare pronto per la sessione di calciomercato dal 3 gennaio prossimo al 31 dello stesso mese. La società capitolina dovrà rinforzarsi in almeno due reparti.

L’importanza di arrivare ad un nuovo terzino destro è il primissimo obiettivo che José Mourinho ha richiesto alla società giallorossa. Da tempo si sta muovendo Tiago Pinto alla ricerca anche di un centrocampista centrale con un budget imposto dai Friedkin non troppo alto. Ma tutto dipenderà anche dalle cessioni che arriveranno e dal monte ingaggi, qualora dovesse continuare ad abbassardi.

Calciomercato Roma, futuro al Barcellona per il terzino

Uno dei nomi accostati alla Roma in questi mesi è quello di Noussair Mazraoui, terzino destro dell’Ajax in scadenza di contratto al termine della stagione. Per il classe ’97 però difficilmente si apriranno le porte della Serie A e soprattutto della squadra capitolina. Secondo quanto riportato da ‘AS’, infatti è stato trovato un accordo di massima tra il suo agente Mino Raiola ed il Barcellona.

Il presidente Joan Laporta ha un grande rapporto con il noto agente ed è per questo che il giocatore si avvicina sempre di più a vestire la maglia azulgrana. Considerato il primo colpo a zero in vista della prossima stagione per il club spagnolo. Lato Barcellona potrebbe liberarsi Sergino Dest, terzino destro statunitense classe 2000, anch’egli accostato alla Roma. In questa stagione Mazraoui ha realizzato 4 gol e fornito 3 assist in 21 presenze.