Calciomercato Roma, rifiuta il rinnovo | Gratis a giugno

Fari accesi sulla prossima sessione di calciomercato invernale. Il calciatore è deciso a rifiutare la cessione. Nuovo scenario e via libera gratis a giugno.

Sono settimane concitate in casa Roma. Le attenzioni sono equamente divise tra il campo ed il prossimo mercato di gennaio. I giallorossi sono attesi dalle ultime due gare dell’anno solare, mentre la dirigenza sta lavorando per soddisfare le richieste del tecnico Mourinho. In ottica mercato c’è da registrare un nuovo, importante, ribaltone. Il calciatore non ha alcuna intenzione di rinunciare al contratto, a gennaio si libera a costo zero.

Giallorossi attesi da due gare importantissime per chiudere al meglio il girone d’andata in Serie A. Sabato pomeriggio, alle ore 15, la Roma scenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Nell’anticipo della diciottesima giornata Mou sogna lo sgambetto agli orobici, totalmente lanciati nella corsa Scudetto. I nerazzuri inseguono a tre punti l’Inter capolista e non conoscono sconfitte in campionato da inizio ottobre. In attesa del prossimo big match tante attenzioni vengono riservate al prossimo calciomercato invernale.

Leggi anche: Calciomercato Roma, decisione imminente | Mou lo vuole a tutti i costi

Calciomercato Roma, rifiuta la cessione | Gratis a giugno

C’è da registrare un importante aggiornamento in Premier League. La notizia rimbalza dalla Spagna, tramite il portale web Todofichajes.com. Secondo il sito iberico in casa Manchester United c’è da registrare un secco no alla cessione a gennaio di un calciatore che interessa a mezza Europa.

Parliamo di Jesse Lingard, centrocampista inglese classe 1992. Il calciatore ha diverse richieste in vista della sessione di mercato, ma non ha alcuna intenzione di rinunciare allo stipendio che percepisce in maglia United. Il centrocampiosta offensivo rimane in uscita, ma tutto lascia pensare ad un addio gratis nella sessione estiva. Sarebbe un vero e proprio colpaccio a costo zero, anche la Roma potrebbe fare un tentativo. Non sarà in ogni caso impresa facile. Sulle sue tracce c’è la concorrenza di mezza Premier League da battere, in primis quella del ricco Newcastle.