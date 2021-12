Calciomercato Roma, decisione imminente | Mou lo vuole a tutti i costi

La Roma non perde di vista un possibile obiettivo per rinforzare la propria rosa a gennaio. Novità sono attese nei prossimi giorni.

Ultimi due appuntamenti prima della conclusione del girone d’andata per la Roma. I giallorossi si apprestano a chiudere il 2021 con le sfide contro Atalanta, sabato pomeriggio a Bergamo, e Sampdoria, mercoledì 22 dicembre. Due appuntamenti importanti per chiudere nel migliore dei modi l’anno e per rimanere a contatto con il treno delle prime quattro in classifica. Un treno che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Per questo José Mourinho vuole due risultati positivi nelle prossime due uscite, con la speranza che poi, a gennaio, un aiuto in più possa arrivare dal calciomercato. Il tecnico si è confrontato in più occasioni con il General Manager Tiago Pinto e, con l’approvazione della proprietà, i due hanno fissato le linee guida per la finestra invernale di trasferimenti. Certo, non si tratterà di una sessione dispendiosa come quella estiva, ma i margini per migliorare la squadra ci sono.

Calciomercato Roma, Mourinho non molla | Lo vuole a gennaio

Particolarmente importante sarà il lavoro che Pinto riuscirà a condurre per rinforzare il centrocampo giallorosso. La mediana rappresenta, insieme alla corsia destra di difesa, la zona di campo in cui c’è da intervenire con più urgenza e per questo sono diversi i profili che vengono valutati per gennaio. L’idea del General Manager è di mantenere vive più piste, così da potersi presentare al momento della stretta finale con diverse opportunità da poter cogliere. Tra queste, secondo quanto afferma oggi il quotidiano spagnolo Don Balòn, rimane viva la candidatura di Dani Ceballos.

Il giocatore, che sta recuperando da un brutto infortunio patito in estate, sembra trovare di fronte a sé una strada piuttosto complicata al Real Madrid. L’altissimo rendimento del centrocampo Blanco fa pensare che Ancelotti possa difficilmente decidere di puntare con continuità su Ceballos, che dal canto suo vorrebbe giocare regolarmente. In ogni caso la decisione fondamentale dovrà essere presa proprio dall’allenatore italiano: dare il via libera al trasferimento in Italia di Ceballos o tenerlo a Madrid come alternativa ai titolari Kroos e Modric. I primi dubbi verranno sciolti molto presto, visto che il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione già a partire dal prossimo 22 dicembre. Secondo il quotidiano spagnolo, l’interesse di Mourinho per l’ex Arsenal rimane fortissimo. A Roma Ceballos potrebbe trovare quella continuità che desidera. Insomma: la pista che porterebbe nella Capitale il forte centrocampista spagnolo pare non essere ancora tramontata.