Roma, si accelera per lo stadio | La mossa dei Friedkin

Dan e Ryan Friedkin continuano a considerare il nuovo stadio centrale nel progetto di crescita del club. Per questo si preannunciano novità importanti.

Crescere gradualmente, per tornare nel giro di qualche stagione a competere stabilmente ai livelli più alti del calcio internazionale. E’ un piano ambizioso quello che Dan e Ryan Friedkin hanno messo a punto per riportare la Roma dove le compete. Un progetto che, escludendo spese faraoniche in stile PSG, passa attraverso una crescita costante del club, sia dal punto di vista economico che da quello tecnico.

Per portare avanti questo percorso la scelta in panchina è stata chiara: puntare su uno dei migliori allenatori del mondo rende bene la misura delle ambizioni della proprietà statunitense del club. L’arrivo di José Mourinho, oltre a dare entusiasmo all’ambiente giallorosso, dimostra come le intenzioni dei Friedkin siano di puntare sempre più in alto possibile. Al portoghese è stato chiesto di far crescere la squadra nel giro di un triennio, così da poter alzare, stagione dopo stagione, l’asticella delle ambizioni.

Roma, lo stadio rimane una priorità | Ecco cosa cambia in società

Parallelamente a tutto questo chi gestisce la società deve occuparsi anche della crescita economica del club. D’altra parte è inimmaginabile una crescita tecnica impetuosa che non sia accompagnata da una crescente forza economica capace di sostenerla. Per questa ragione il piano della famiglia Friedkin punta in maniera importante anche sulla realizzazione di quello che è ritenuto un asset strategico per il club: la realizzazione di uno stadio di proprietà. Il dossier relativo alla costruzione di un impianto della Roma e dei romanisti, non a caso, rimane sempre in cima alla lista di priorità giallorosse. Lo stadio rimane al centro del progetto che i Friedkin stanno cucendo addosso alla squadra e, complice il cambio di amministrazione, si attendono novità importanti già nelle prossime settimane.

E se di recente erano emerse indiscrezioni importanti a proposito dell’area dove potrebbe sorgere l’impianto, le ultime news riguardano un nuovo ingresso nella società giallorossa. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, è possibile che nelle prossime settimane venga annunciato l’arrivo in giallorosso di Lucia Bernabé, proprio per occuparsi a tempo pieno del progetto relativo allo stadio. Un dossier che dopo l’uscita di scena di Scalera è passato nelle mani del CEO Berardi, cui presto potrebbe affiancarsi questa nuova figura. Bernabé, 39 anni, attualmente è alla guida di Acciaierie d’Italia ed è figlia di Franco, ex numero uno di Telecom.