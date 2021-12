Calciomercato Roma, è corsa a tre | Pinto sfida Premier e Liga

La Roma segue diverse piste per rinforzare la propria rosa a gennaio. Pinto in corsa con rivali internazionali per un obiettivo importante.

Manca sempre meno alla apertura della sessione invernale di calciomercato. La finestra di trasferimenti di gennaio sarà l’occasione per i club per migliorare le proprie rose, correggendo o migliorando il lavoro cominciato durante l’estate. La Roma non fa eccezione e cercherà di sfruttare l’occasione invernale per venire incontro alle richieste avanzate in questi mesi da José Mourinho.

L’allenatore portoghese ha sempre parlato in modo piuttosto chiaro rispetto al tipo di interventi necessari per rinforzare la rosa giallorossa. Mou si aspetta un roster più equilibrato, in cui il gruppo di calciatori in grado di lottare per una maglia da titolare sia più ampio. Un punto di vista pienamente condiviso sia dal General Manager Tiago Pinto che dalla proprietà del club. E anche se non sono in preventivo esborsi clamorosi per gennaio, la società ha le idee chiare su quali siano le aree da rinforzare con più urgenza.

Calciomercato Roma, è corsa a tre | Concorrenza internazionale

Mourinho ha indicato la difesa ed il centrocampo come i reparti da rinforzare in maniera prioritaria. Dietro, l’urgenza principale riguarda la posizione di terzino destro, dove il solo Rick Karsdorp è stato costretto in questi mesi agli straordinari. Un alter ego dell’olandese darebbe più tranquillità all’allenatore nelle scelte e nelle rotazioni. Altrettanto importante un innesto a centrocampo, dove le bocciature totali di Diawara e Villar riducono sostanzialmente a Cristante e Veretout i giocatori che Mourinho ritiene all’altezza.

E proprio in mediana, negli ultimi giorni, è emersa con forza la candidatura di Arthur Melo. Il brasiliano lascerà con ogni probabilità la Juve a gennaio e per caratteristiche potrebbe fare al caso di Mourinho. Capace di giocare sia in una mediana a due che come perno centrale di un centrocampo a tre, Arthur vuole tornare a giocare con continuità per non farsi sfuggire la convocazione ai prossimi mondiali. Il procuratore Federico Pastorello – in ottimi rapporti con la Roma dopo l’affare estivo che ha portato in giallorosso Tammy Abraham – ha ammesso che una sua cessione è più che probabile. La concorrenza, però, non manca: su Arthur si segnala infatti l’interesse sia del Siviglia che dell’Arsenal. Secondo fichajes.com la corsa al centrocampista riguarda, ad oggi, queste tre strade. Decisiva sarà la volontà del giocatore, anche se la questione relativa al suo ingaggio – 6 milioni più bonus – potrebbe giocare un ruolo importante nella definizione del suo futuro.