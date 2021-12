Roma, il ritorno di Pallotta | Lo scenario clamoroso

Mentre la Roma si appresta ad affrontare le ultime due partite del girone d’andata, tornano a circolare voci sul possibile ritorno di James Pallotta.

La Roma si prepara ad affrontare il rush finale del girone d’andata di Serie A. Dopo aver ritrovato vittoria e sorriso nella sfida interna contro lo Spezia, i giallorossi affronteranno sabato l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Un match complicato, contro un avversario in grande forma, da affrontare nel migliore dei modi. Una buona prestazione a Bergamo, accompagnata da un risultato positivo, potrebbero rilanciare le ambizioni giallorosse nella corsa al quarto posto.

Centrare la qualificazione alla prossima Champions League rappresenterebbe uno step importantissimo nel percorso di crescita che la proprietà di Dan e Ryan Friedkin ha pianificato per il club. La strategia societaria è chiara. Per riportare la Roma ad essere competitiva ai più alti livelli servirà tempo e lavoro. Non è un caso che lo stesso José Mourinho abbia firmato un contratto triennale: tre stagioni per far crescere la squadra e renderla sempre più competitiva.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Insigne a zero | Annuncio bomba

Roma, Pallotta ci riprova | Il piano per tornare nel calcio italiano

D’altra parte, come lo stesso allenatore giallorosso ha sottolineato nei mesi scorsi, la situazione che l’attuale proprietà e dirigenza hanno ereditato non era delle migliori. Tanti errori di valutazione commessi dalle precedenti gestioni pesano tuttora sulla capacità di azione della società, che sta cercando di lavorare nel modo migliore possibile per costruire un futuro nuovo e diverso per la Roma. In particolare nella conferenza stampa precedente alla sfida di Campionato contro il Napoli, Mourinho attaccò in modo neanche troppo velato la precedente gestione del club.

E proprio a proposito di chi guidava la Roma prima dell’arrivo, nell’estate 2020, della famiglia Friedkin, tornano a circolare in questi giorni voci su un possibile, imminente ritorno nel calcio italiano di James Pallotta. L’ex numero uno giallorosso secondo Il Giornale di Sicilia sarebbe infatti fortemente interessato ad acquistare il Palermo. Pallotta avrebbe avuto ripetuti contatti con Dario Mirri, che del club siciliano è l’attuale proprietario, attraverso un rappresentante di Raptor Group. I contatti tra le parti avrebbero portato alla presentazione di un’offerta di acquisizione del club da parte del gruppo dell’ex patron giallorosso.