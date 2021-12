Calciomercato Roma, Insigne a zero | Annuncio bomba

Calciomercato Roma, Insigne a parametro zero: annuncio bomba del procuratore del calciatore. C’è già una data precisa

Il futuro di Lorenzo Insigne è sempre più distante dal Napoli. Soprattutto dopo le parole del procuratore del giocatore, Pisacane, che ha parlato tramite il Corriere dello Sport. C’è anche una data fissata, oltre la quale cambierebbe davvero tutto. E la sensazione netta al momento è che le strade tra il capitano e il club azzurro si possano dividere presto.

“Non riteniamo congrua la proposta ricevuta da De Laurentiis, anche se preferisco evitare cifre e dettagli” ha sottolineato Pisacane. Che poi non si è tirato indietro quando ha dovuto mandare delle frecciate importanti al presidente del club campano. “Siamo in pace con lui e non vogliamo alimentare polemiche, ma siamo divisi in tempi, modi, educazione, gesti. Un giorno sarà doveroso raccontare ciò che è accaduto nel tempo, De Laurentiis ha calcolato tutto”.

Calciomercato Roma, Insigne a parametro zero

Poi Pisacane è entrato nel dettaglio della trattativa con il Napoli: “Lorenzo è un campione a avrebbe meritato di certo un po’ più di tempo per discutere il rinnovo. Tutto potrebbe cambiare in pochi giorni ovviamente, ma ora siamo abbastanza lontani. Il presidente – ha ancora detto – vorrebbe che la maggior parte dello stipendio di Lorenzo sia legata ai bonus”. Ma ci sono stati contatti con altre squadre. Pisacane scioglie ogni dubbio: “Al momento non ho avuto nessun contatto con nessuno – ha chiuso – ma dal 2 gennaio potrebbe cambiare tutto. La palla ovviamente passa a DeLa, e non è mai stata in mano nostra”.

In poche parole: se entro il 2 gennaio Insigne non riceverà una proposta adeguata, inizierà realmente a guardarsi intorno. E la Roma – visto, inoltre, il problema rinnovo Mkhitaryan – è interessata alla possibile operazione a parametro zero. Sarebbe un vero e proprio colpaccio che farebbe alzare l’asticella della rosa di Mourinho.