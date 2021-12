Calciomercato Roma, pallino di Mou | Rinforzo dalla Bundesliga

Riflettori accesi sul calciomercato di riparazione in casa Roma. Dalla Germania arriva una nuova suggestione per l’attacco dei giallorossi. E’ un pallino di Mou.

La Roma si prepara al prossimo big match di campionato. Sabato pomeriggio, in casa dell’Atalanta, i giallorossi sono a caccia di punti su un campo tra i più difficili. Le attenzioni si concentrano anche sulla prossima finestra di mercato, quella di riparazione invernale. Una nuova pista arriva dalla Germania e sembra poter sparigliare le carte nell’attacco giallorosso.

Le attenzioni dei tifosi giallorossi si dividono tra campo e mercato di gennaio. La Roma è attesa da due gare delicate per chiudere col sorriso un girone d’andata tra alti e bassi. Sabato pomeriggio, in casa dell’Atalanta, è previsto l’ultimo big match del girone d’andata. Bergamaschi in un ottimo momento di forma in campionato, ultima sconfitta ad ottobre contro il Milan. Mourinho sogna lo sgambetto a Gasperini, ed i tifosi sperano di ritrovare la vittoria in un big match. Sullo sfondo tantissime attenzioni si volgono al futuro calciomercato di gennaio, tra poche settimane avrà inizio la sessione di riparazione invernale.

Calciomercato Roma, è il pallino di Mou | Nuova pista in Germania

Le priorità della rosa giallorossa sono note. Rinforzo a centrocampo e sulle fasce di difesa sono i primi regali che Mourinho si attende dal connazionale Tiago Pinto. Ma c’è da registrare in queste ore una nuova pista che arriva direttamente dalla Bundesliga. Il nome che rimbalza dalla Germania è quelli di un pallino del tecnico portoghese. A gennaio potrebbe cambiare tutto.

Secondo quanto riporta la Bild il tecnico portoghese è un grande estimatore di Wout Weghorst, attaccante del Wolfsburg classe 1992. Lo Special One lo aveva espressamente richiesto ai tempi del Tottenham ed ora dalla Germania sono convinti che ci riproverà a gennaio. Con il futuro di Mayoral ancora da decifrare, e Shomurodov sempre più indietro nelle gerarchie offensive, a gennaio potrebbe cambiare anche il reparto offensivo. . Quest’anno il 29enne nazionale olandese ha realizzato 7 gol in 20 presenze tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League.