Calciomercato Roma, variabile Mbappé | L’intreccio con il Real Madrid

Calciomercato Roma, Mourinho ha individuato il rinforzo ideale e il suo futuro è destinato a cambiare già nelle prossime settimane.

Che lo Special One si attenda dei rinforzi è chiaro a tutti da tempo. Forse, e anche in modo paradossale, sin dalle prime dichiarazioni del portoghese dopo il mercato estivo. Durante il trimestre giugno-agosto, infatti, l’ex Tottenham non ha visto accontentare alcuni dei suoi aneliti più importanti.

Assecondare questi ultimi significherà agire in modo ponderato e intelligente, nonché bidirezionale. Proprio per poter sostenere eventuali entrate, infatti, anche in questa finestra invernale assumerà un’importanza non indifferente il modus operandi della società in uscita. Come già accaduto in estate, a breve, quel processo che ha portato allo svuotarsi di plurimi armadietti in quel di Trigoria potrebbe proseguire.

I maggiormente indiziati, oltre che ai giovani che non sono fin qui riusciti a trovare lo spazio sperato, sono anche i profili che non male avevano fatto in passato ma che, sotto l’egida del portoghese, sono stati scarsamente considerati. Tra i vari di questa tassonomia, non si può ignorare Borja Mayoral.

Il futuro del numero 21 è attualmente incerto, a causa di quella maggior fiducia che José sembra avergli voluto garantire in queste ultime uscite. Stando alle ultime provenienti dalla Spagna, però, a Trigoria si cercherà di provare ad accontentare “Mou” con l’ingaggio di un giocatore da diverso tempo seguito e a lui ben gradito.

Leggi anche —> Incubo Covid-19, ufficiale un altro rinvio | Campionato verso lo stop

Calciomercato Roma, le ultime dalla Spagna su Luka Jovic

Alcune novità potrebbero tangere anche la zona offensiva della squadra giallorossa. Al netto delle difficoltà di Tammy Abraham, l’ex Chelsea non ha trovato fin qui alle sue spalle delle valide alternative. Eldor Shomurodov figura ancora come un giocatore impalpabile mentre l’avventura del su citato Borja, se non in inverno, è comunque destinata a concludersi nei prossimi sei mesi.

In questa direzione, dunque, va la notizia lanciata in queste ore da Diario Madridista. Il portale spagnolo, molto vicino all’ambiente delle Merengues, sottolinea come Luka Jovic figuri attualmente in pole alla wish list del mister della Roma. Il serbo piace lui non poco ma, dopo le belle e recenti prestazioni, l’ex Eintracht sembra essere stato rivalutato.

Il periodo di assenza di Benzema ha evidenziato la comodità di poter disporre di un giocatore che, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, ha dimostrato soprattutto in Germania di saper far gol. Che poi è quella caratteristica che, unitamente al temperamento, maggiormente attira lo Special One. Più facile, invece, aspettarsi una sua cessione a giugno.

La prossima estate il glorioso club proverà l’en-plein per Kylian Mbappè e Jovic, insieme ad altri colleghi, è tra i maggiormente indiziati a lasciar spazio per quello che rappresenterebbe uno degli ingaggi più importanti degli ultimi anni. E dal quale potrebbe dipendere anche il futuro della squadra di Mourinho.