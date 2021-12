Calciomercato Roma, non solo Arthur | La Juve lo offre: prezzo stracciato

Calciomercato Roma, non solo Arthur: il tavolo con la Juventus potrebbe allargarsi sempre più. Nuova offerta: Mou non ha dubbi.

Entrambe alla ricerca di almeno un centrocampista con cui rimpolpare le rispettive mediane, la Juventus e la Roma potrebbero alla fine decidere di sedersi ad un tavolo comune per provare a capire se esistano i margini per imbastire una trattativa.

Tanti, infatti, sono gli esuberi della “Vecchia Signora” di cui Cherubini si deve “disfare” nella prossima campagna trasferimenti, a cominciare da quell’Arthur che, giunto a Torino nell’ambito dello scambio che ha portato Miralem Pjanic a vestire la maglia del Barcellona, non ha mai pienamente convinto e, complice la calcificazione alla membrana interossea che gli ha impedito di prendere parte al ritiro precampionato e alle sue caratteristiche che poco si sposano con i dettami tattici “allegriani”, è stato messo da tempo sul mercato. Offerto in Spagna oltre che in Premier League, i bianconeri l’avrebbero proposto anche alla Roma, ricevendo un due di picche.

Nel novero dei centrocampisti cedibili, però, figura anche Adrien Rabiot, il cui ingaggio da 7 milioni di euro annui pesa come una spada di Damocle sulle casse del club piemontese. Mai al centro del progetto, sebbene Allegri lo abbia spronato in più di una circostanza, l’ex Psg non è mai stato in grado di dare continuità alle sue prestazioni, e sarebbe sul punto di cambiare aria.

Calciomercato Roma, la Juventus offre Rabiot: la risposta di Mou

Come evidenziato da calciomercatoweb.it, la Juventus avrebbe provato ad ingolosire la Roma proponendo ai giallorossi il cartellino del francese. Dal momento che il contratto di Rabiot scade nel 2023, è molto difficile ipotizzare ad una soluzione in prestito, motivo per il quale Cherubini si “accontenterebbe” di 10 milioni di euro. Tuttavia, Pinto avrebbe declinato l’offerta non solo a causa dell’esoso ingaggio della mezzala transalpino, ma anche perché non rappresenterebbe il profilo richiesto da Mou, che ha espresso altre preferenze. Ragion per cui, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà l’ex Tolosa il prossimo acquisto per la mediana dei capitolini.