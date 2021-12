Atalanta-Roma, terremoto Bergamo | La situazione dello Stadio

Atalanta-Roma, questi gli ultimi aggiornamenti circa la gara di oggi pomeriggio tra giallorossi e bergamaschi.

Come appena riferitovi, si è diffusa in un batter d’occhio sul suolo nazionale la notizia circa la scossa di terremoto che ha interessato la Lombardia. L’evento è stato registrato alle ore 11.34 ed è stato percepito anche nella città di Milano.

Stando a quanto riferito dall’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia, l’epicentro si trova in prossimità della città bergamasca. In particolar modo nella zona ovest, presso Bonate Sotto e la magnitudo si attesta tra i 4.3 4.8 gradi. L’evento è stato percepito in modo evidente dagli abitanti bergamaschi e non solo, molti dei quali hanno abbandonato le proprie abitazioni. Evacuati gli istituti scolastici nella vicina Milano.

Atalanta-Roma, le ultime da Bergamo: gara a rischio rinvio?

Al netto della preoccupazione che una calamità naturale come questa possa suscitare, il mondo calcistico tutto è ora in attesa di novità circa l’effettiva possibilità di poter disputare il match. Da ricordare, oltre Atalanta-Roma, anche l’altro nobile impegno di questa giornata, tra Milan e Napoli. Per quanto concerne la sfida di oggi, al momento, non si registrano grande problematiche.

Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, non si sono registrati problemi all’impianto di gioco bergamasco, il Gewiss Stadium. Il gruppo giallorosso si trova attualmente in albergo e non ci sono criticità.