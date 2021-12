La Roma si appresta a giocare l’ultima partita del girone di andata e anche del 2021. Dopo la bella vittoria di Bergamo contro l’Atalanta è tornato l’entusiasmo in casa giallorossa, entusiasmo che non è mai mancato ai tifosi che hanno riempito l’Olimpico anche quando i risultati erano negativi. Contro la Sampdoria sono però vietati cali di concentrazione, un’altra vittoria è fondamentale per chiudere l’anno col botto, in attesa di quelli di calciomercato.

