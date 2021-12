Calciomercato Roma, rinnovi e cessioni | Pinto ha definito il piano

Calciomercato Roma, ormai Tiago Pinto ha definito il piano. Ecco i rinnovi in programma e anche le cessioni dei prossimi mesi

Il piano ormai è definito. E non ci dovrebbero essere nemmeno più dubbi. Tiago Pinto, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, avrebbe deciso come muoversi nei prossimi mesi. Sia per quanto riguarda i rinnovi, sia per le cessioni. E allora vediamo il dettaglio.

Il quotidiano romano sottolinea che ormai non ci sono più problemi per Gianluca Mancini. Il gm e l’agente hanno trovato un accordo da diverso tempo per un prolungamento fino al 2026. Con conseguente adeguamento dello stipendio che passerà dai due di ora, ai tre più bonus per i prossimi anni. Un traguardo sicuramente importante. Dubbi, poi, non ce ne saranno per Darboe – manca solamente l’annuncio – e nemmeno per Cristante, che rimarrà ancora con la maglia giallorossa addosso. Stesso discorso per il francese Veretout, che da un accordo fino al 2024, passerà a un contratto fino al 2026. Anche per tutti gli altri – Zaniolo e Spinazzola soprattutto – i discorsi sono rinviati a gennaio.

Calciomercato Roma, ecco il piano cessioni

Tornando a Darboe: qualora a gennaio dovesse arrivare un’offerta, il giovane centrocampista potrebbe anche partire in prestito per trovare un poco di continuità. Un’ipotesi da non scartare. In partenza, sicura, invece ci sono Villar (piace al Valencia), Mayoral, che è sempre nel mirino della Fiorentina, Diawara – che ha diverse offerte all’estero – e anche Kumbulla è nella lista. Il Torino di Juric, sul difensore, ci ha fatto un pensiero e potrebbe anche cercare un affondo a gennaio.

In poche parole, la strategia ormai è davvero chiara. Mancano gli ultimi tasselli per definire il tutto. E all’inizio dell’anno probabilmente verranno messi tutti a posto.