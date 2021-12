Calciomercato Roma, colpo da 10 milioni | Pinto stregato

Calciomercato Roma, colpo da 10 milioni di euro. Il general manager portoghese lo avrebbe già visionato diverse volte

Un nome nuovo per la Roma. Tanto che Tiago Pinto lo avrebbe già visionato diverse volte. Parliamo del terzino che il general manager portoghese dovrà regalare a gennaio a Mourinho. Indispensabile un innesto nel reparto arretrato visto che solamente Karsdorp al momento è arruolabile.

Servono 10 milioni di euro per prenderlo nelle prossime settimane. Anche perché, il Red Bull Salisburgo, società proprietaria del cartellino, non avrebbe intenzione – secondo quanto riportato da Il Tempo questa mattina – di cederlo in prestito. Sarebbe questa la formula gradita dalle parti di Trigoria, ma non se ne parla proprio, almeno per il momento.

Calciomercato Roma, ecco il nome nuovo

Il quotidiano spiega che il nuovo obiettivo giallorosso è Rasmus Kristensen, danese, classe 1997, che ha stregato Pinto nel corso degli ultimi mesi. Quantità e qualità. E anche una discreta presenza sotto porta visto che al momento ha anche messo a segno 8 reti nel campionato austriaco. Mica male per un difensore che potrebbe arrivare a Trigoria. Come detto, però, non ci sarebbe la possibilità di prenderlo in prestito per i prossimi sei mesi e poi cercare di piazzare il colpo. Ma nel contratto del giocatore, che scade nel 2025, ci sarebbe una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. E di sconti, non c’è nemmeno la sensazione che ci possano essere.

Sì, la ricca proprietà austriaca non ha nessuna intenzione di abbassare le pretese. C’è una clausola e la vogliono rispettare. L’unico modo insomma che avrebbe Pinto per riuscire a prenderlo a titolo definitivo è quello di piazzare qualche colpo in uscita. Così, forse, avrebbe quella possibilità economica di affondare il colpo.