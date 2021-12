Roma-Sampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani | Le scelte di Mou

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi. Le scelte di Mourinho per l’ultima partita dell’anno

L’ultima dell’anno, all’Olimpico, contro la Sampdoria di D’Aversa, dopo la strepitosa vittoria sul campo dell’Atalanta. La Roma scende in campo nel tardo pomeriggio per chiudere bene il 2021. E riagganciare la Juventus in classifica e avvicinarsi, così, ancora di più al quarto posto. Una vittoria contro i liguri permetterebbe di essere quasi lì, agganciati. A soli quattro punti.

Ecco perché è fondamentale riuscire a superare i blucerchiati. E i giallorossi saranno ancora una volta spinti da uno stadio pieno in ogni ordine di posto. L’amore della tifoseria è incondizionato e nessuno vuole perdersi l’ultima gara dell’anno solare. C’è davvero qualcosa d’importante in palio.

LEGGI ANCHE: Roma, ‘guerra’ con la Nazionale | Il giocatore resta nella capitale

Roma-Sampdoria, le probabili formazioni dei quotidiani

Non dovrebbe cambiare lo Special One. Anzi, non cambierà: sarà ancora 3-5-2, un sistema tattico che ha permesso di trovare equilibrio in queste ultime uscite anche per via delle assenze alle quali il tecnico portoghese a dovuto far fronte sin dall’inizio della stagione. E chissà che non possa essere utilizzato anche dopo. Vedremo. In ogni caso, stasera, i giallorossi scenderanno in campo ancora una volta con i tre centrali dietro che saranno Mancini, Smalling e Ibanez, davanti a Rui Patricio, ovviamente. Karsdorp da una parte e Vina dall’altra gli esterni, in mezzo al campo Cristante, Veretout e Mkhitaryan. Davanti spazio alla coppia che ha steso la Dea: Zaniolo-Abraham. Questo il probabile undici del Corriere dello Sport.

Che poi è identica anche a quella che propone la Gazzetta dello Sport. Stesso modulo, stesso undici, stesse scelte per Mourinho. Che ormai ha deciso così. Insomma, per una volta, il tecnico, non dovrebbe avere dei dubbi sulla formazione da mandare in campo dal primo minuto. In una partita, ricordiamo, davvero fondamentale.