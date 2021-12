Roma, ‘guerra’ con la Nazionale | Il giocatore resta nella capitale

La Roma avrebbe deciso di tenere il giocatore e non lasciarlo andare via a gennaio. Ecco le ultime sul giallorosso.

Un vero e proprio caos internazionale per il corretto svolgimento della Coppa d’Africa 2022 è ormai scoppiato da tempo. Chi la pensa in un modo, chi in un altro, ma qui c’è una vera e propria spaccatura.

Tra i tanti convocati di ogni singola Nazionale africana, ci sono anche tre giocatori giallorossi: Amadou Diawara con la Guinea, Ebrima Darboe con il Gambia e il giovanissimo 2003 Felix Afena-Gyan con il Ghana. E’ ancora tutto da capire se la Coppa d’Africa si svolgerà regolarmente oppure no. Al momento sembrano esserci grandi differenze di vedute tra la Fifa e la stessa confederazione (CAF).

Intanto arriva un’importante indiscrezione dal giornalista Saddick Adams, il quale riporta come la Roma al momento non ha dato il via libera all’attaccante Felix Afena-Gyan di prender parte al ritiro ganese. Lo stesso da addirittura un’elevata percentuale che il calciatore non parta con la squadra e i compagni di nazionale.

Quest’ultima ‘riponde’ addirittura mantenendo tutti i convocati e non rimpiazzando il giovane giallorosso. Bisognerà capire se nelle prossime ore o nei prossimi giorni ci sarà una presa di posizione ufficiale o se l’indiscrezione verrà confermata. Intanto il Ghana domani inizierà il pre-ritiro a Doha, in Qatar.

I’m reliably informed that Roma youngster Felix Afena Gyan is highly unlikely to play at the Afcon in Cameroon. The player is 95% staying at Roma atm and GFA are aware. No replacement will be invited.

Ghana begins pre-Afcon camping in Doha, Qatar from tomorrow, 22nd December pic.twitter.com/JEtqiL7msB

— Saddick Adams (@SaddickAdams) December 21, 2021