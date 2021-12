Calciomercato Roma, lascia dopo tre stagioni | C’è il comunicato ufficiale

La prima squadra sta vivendo un momento storico e molto importante. Arriva però un annuncio della società giallorossa.

Concluso il girone di andata al secondo posto, con 25 punti (8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), la Roma Femminile è migliorata stagione dopo stagione, fino ad arrivare a lottare con le grandi. In testa, davanti a tutte, c’è la Juventus che ha totalizzato 11 vittorie su altrettante partite giocate. A pari punti con le giallorosse c’è il Sassuolo, poco sotto le due milanesi Inter e Milan.

Proprio poco fa, però, è arrivata una notizia importante in chiave calciomercato, che riguarda la cessione di una componente della prima squadra. Infatti la calciatrice Allyson Swaby lascerà la capitale a gennaio per andare negli States, precisamente a Los Angeles: “Dopo tre stagioni in giallorosso, Allyson Swaby ha deciso di intraprendere una nuova avventura che la porterà a Los Angeles, nella nuova squadra delle Angel City. La calciatrice giamaicana lascerà la Roma solo dopo aver preso parte alla Supercoppa, torneo che vedrà le giallorosse affrontare in semifinale il Milan il 5 gennaio alle 14.30 allo stadio Francioni di Latina.

Calciomercato Roma, Swaby lascia