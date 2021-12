Calciomercato Roma, offerti anche al Barcellona | Pinto monitora

La necessità di intervenire sul mercato è uno dei prossimi obiettivi del general manager Tiago Pinto. Due obiettivi però potrebbero sfuggire.

Il dirigente portoghese seguirà tutte le indicazioni che arriveranno da José Mourinho per le caratteristiche dei calciatori, e dall’altra dai Friedkin, che metteranno un piccolo budget a disposizione.

Per avere dei numeri completi anche in termini economici bisognerà capire quali saranno le cessioni e quanto incasserà la Roma dalle rispettive uscite. Non sono pochi i nomi che possono lasciare la capitale, da Bryan Reynolds a Gonzalo Villar, passando per Amadou Diawara. Difficilmente si rinforzerà anche la difesa centrale, visto che sia Chris Smalling che Marash Kumbulla, sono considerate due buone opzioni.

Calciomercato Roma, due obiettivi offerti al Barcellona

Anzi il centrale inglese viene considerato un titolare ma le sue discontinue condizioni fisiche non permettono a Mourinho di averlo sempre a disposizione, pertanto deve essere dosato bene il suo minutaggio. Intanto il giornalista spagnolo Gerard Romero rilancia un’importante indiscrezione che riguarda anche il calciomercato giallorosso.

Si tratta dell’inserimento del Barcellona per due obiettivi della Roma. O meglio, secondo quanto riportato dallo stesso giornalista, sia Marc Roca che Corentin Tolisso sarebbero stati offerti al club blaugrana. Entrambi di proprietà del Bayern Monaco, per quanto riguarda il primo, mediano classe ’96 è stato poco utilizzato dal tecnico Julian Nagelsmann, mentre il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il club bavarese e dal 1 febbraio potrà accordarsi con un nuovo club. Chissà che la Roma possa anticipare tutti facendo un’offerta già a gennaio.