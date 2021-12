Calciomercato Roma, dietrofront improvviso | A gennaio salta tutto

Tiago Pinto lo ha puntato per migliorare il reparto difensivo di Mourinho, ma secondo le indiscrezioni si complica il calciomercato della Roma

La Roma si prepara per affrontare la Sampdoria in uno Stadio Olimpico che sarà stracolmo di tifosi per l’ultima gara del 2021. L’obiettivo per la partita è fare punti importanti che possano permettere ai giallorossi di rimanere attaccati al quarto posto. Avere un buon posizionamento permetterebbe a Mourinho, ma soprattutto a Tiago Pinto di lavorare senza troppe pressioni. Il g.m. giallorosso, infatti, in questi giorni avrà molto da fare dato che il 3 gennaio si apre il mercato invernale.

José non si è mai nascosto, né con la società, né con i suoi tifosi parlando della rosa. Il portoghese ha chiesto sin da subito dei rinforzi e ora, a circa metà campionato, è ancora più chiaro quali siano le aree da migliorare. Sicuramente c’è bisogno di nuovi nomi a centrocampo dove le alternative ai titolari non convincono Mourinho. Diawara, infatti ha giocato a malapena 4 partite in Serie A di cui solo una da titolare, Darboe ha giocato un solo spezzone di partita mentre Villar non si è mai visto in campionato. In cima alla lista degli obiettivi di mercato, però, c’è sicuramente la fascia destra dove c’è bisogno di un sostituto per Karsdorp.

Calciomercato Roma, l’ostacolo per Henrichs

Sono diversi i nomi per la fascia destra. Nei giorni scorsi, infatti si è parlato di Sergiño Dest, nel mirino del Bayern Monaco, Jens Stryger Larsen in rottura con l’Udinese e da mesi fuori squadra. Poi, tra gli obiettivi di mercato della Roma si è parlato anche di Benjamin Henrichs. Il terzino destro del Lipsia è nel mirino di Tiago Pinto che sta pensando a lui come possibile rinforzo per far rifiatare Karsdorp. Esterno difensivo tedesco classe 1997, Henrichs non aveva molto spazio con il precedente allenatore del Lipsia, Jesse Marsch, ma ora le sue qualità sembrano aver conquistato Domenico Tedesco, nuovo tecnico del club. Come riporta Flavio Maria Tassotti di Teleradiostereo, l’italo-tedesco non vuole lasciar partite il giocatore a gennaio e questo complica i piani di Tiago Pinto. A convincere il nuovo allenatore sono state soprattutto le ultime prestazioni di Henrichs che nelle ultime tre gare ha segnato un gol e fornito un assist.