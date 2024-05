Esultanza contro la Roma, Xabi Alonso non si trattiene e dice tutto

Appena sbarcati nella città eterna, Xabi Alonso e Patrick Schick si sono immediatamente recati allo Stadio Olimpico per svolgere la tipica conferenza stampa programmata alla vigilia della sfida tra Roma e Leverkusen

Ormai mancano poco più di 24 ore all’attesissima sfida tra la Roma di Daniele De Rossi e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, il quale, una volta atterrato nella capitale, si è subito concesso ai microfoni dei giornalisti durante la consueta conferenza stampa fissatta alla vigilia del match. Accanto all’allenatore spagnolo, ecco una vecchia conoscenza della sala conferenze dell’Olimpico, Patrick Schick.

Mai realmente sbocciato all’interno del contesto giallorosso, l’attaccante originario di Praga ha trovato nel raffinato e scoppiettante sistema di gioco di Alonso terreno fertile per far fruttare la propria eleganza e le indubbie qualità tecniche che contraddistinguono il suo rapporto con il pallone.

I due hanno restituito le proprie sensazioni sulla chiacchierata semifinale di andata che attende i due club, manifestando rispetto per i padroni di casa giallorossi, ma al tempo stesso quella stessa fiducia nei propri mezzi che ha caratterizzato l’utopica stagione dei tedeschi.

Le parole di Alonso

L’ex Real Madrid ha esordito testimoniando il grande senso di rivalsa che spingerà il Leverkusen nella sfida di domani: “Per noi poter essere di nuovo qui è una pietra angolare importante, dall’inizio della nostra Europa League abbiamo voluto trarre lezioni dalla scorsa stagione, l’anno scorso è stato doloroso non andare in finale e ci siamo trascinati questo dolore per farne una virtù. La Roma ha cambiato tanto, ha cambiato stile di gioco, domani ci aspettiamo una partita intensa“.

Viene naturalmente domandato ad Alonso un chiarimento sulle immagini che hanno ritratto il suo staff intento a scambiarsi abbracci e ammiccamenti alla notizia del passaggio della Roma con il Milan: “Nessuno di noi ha festeggiato, ci siamo preparati con intensità. Sappiamo contro chi giochiamo, la Roma ha grande qualità con un nuovo allenatore, hanno cambiato un po’ lo stile ma siamo pronti a una semifinale intensa. Hanno dimostrato di essere molto bravi nei turni precedenti, hanno un grandissimo livello e hanno fatto un grande percorso in Europa“.

Ecco infine un commento sul sentimento di rivalsa che i tedeschi coverebbero verso i giallorossi: “Mettiamola così, è una seconda possibilità e nel calcio accade spesso. L’anno scorso ci è mancato tanto così per arrivare in finale, dovevamo segnare almeno un gol. Le cose sono cambiate per tutti, l’atmosfera sarà pazzesca, non è decisivo quello che succederà domani e siamo pronti a giocare col nostro calcio, dimostrando quello che siamo in grado di fare in vista del ritorno“.