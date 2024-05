Obbligati a vendere: la Roma fiuta l’affare anti penalizzazione

La Roma, accerchiata dai paletti del settlement agreement, non è l’unica squadra che sarà obbligata a cedere entro il 30 giugno

Il grande giorno sta per arrivare. Domani sera, la Roma ospiterà il Bayer Leverkusen allo Stadio Olimpico nell’andata delle semifinali di Europa League. Imbattuti dalla fine della scorsa stagione, i tedeschi hanno conosciuto una delle loro ultime sconfitte proprio contro i giallorossi, che sperano di ripetersi giovedì alle 21. La gara arriva a tre giorni da un’altra partitissima, contro la Juve, che sarà fondamentale per misurare le ambizioni da Champions League della squadra.

Dopo il pari contro il Napoli, la squadra allenata da Daniele De Rossi va a caccia di tre punti fondamentali contro i bianconeri, anche perché tornare nella massima competizione europea per club vorrebbe dire avere maggiori margini di manovra in estate per la costruzione della rosa del futuro. Anche perché fino al 30 giugno il nuovo direttore sportivo giallorosso dovrà preoccuparsi di produrre almeno 30 milioni di euro di plusvalenze, per ottemperare alle indicazioni contenute nel settlement agreement con la UEFA.

Calciomercato Roma, radar in casa Leicester

In una situazione ancora peggiore si trova il Leicester. Promosse nella massima serie dopo un solo anno di purgatorio in Championship, le ‘Foxes’ hanno ricevuto un diktat ineludibile dal board della Premier League. Per annullare il blocco al mercato sancito nei mesi scorsi, il club inglese dovrà portare in cassa una somma ingente da alcune cessioni da perfezionare prima della chiusura dei bilanci (il 30 giugno).

Una situazione che, anche grazie alla presenza nella Capitale dell’ex Leicester José Fontes, la Roma monitorerà con grande attenzione. Tra i profili attenzionati già nei mesi scorsi, c’è ancora una volta quello di Ricardo Pereira. Il trentenne portoghese in questa stagione è finalmente riuscito a liberarsi dai problemi fisici che lo hanno attanagliato negli anni passati, collezionando 4 gol e 3 assist in 44 presenze complessive tra tutte le competizioni. In scadenza il 30 giugno del 2026, l’ex Porto potrebbe partire per circa 10 milioni di euro.