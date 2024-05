Dalla Roma ai nerazzurri: scippo in attacco

Emergono nuovi succulenti sviluppi sui possibili trasferimenti che caratterizzeranno la prossima finestra di calciomercato

Mancano ormai poche ore a quello che, con grande serenità, può essere considerato l’appuntamento più delicato e decisivo per la stagione della Roma. Negli scorsi giorni la tifoseria capitolina si è spaccata in due, tra chi vorrebbe spingere l’acceleratore sul campionato, così da assicurarsi il quinto posto e la conseguente qualificazione in Champions e chi, al contrario, preferirebbe che DDR & co. si concentrassero sul percorso europeo, visto il calendario a dir poco ostico che attende i giallorossi in campionato e la pressione esercitata dall’Atalanta di Gasperini, ormai a sole due lunghezze di distanza dal quinto posto della Roma, con una partita da recuperare e con davanti un calendario indubbiamente più morbido.

Insomma… per alcuni i buoni propostiti e i successivi risultati ottenuti da DDR rischierebbero di evaporare sotto il sole della primavera e, tentare di far bene sia in campionato che in coppa, finirebbe per inficiare entrambi i percorsi. In tutto ciò vi è anche da considerare il delicato lavoro che i vertici giallorossi dovranno svolgere nel corso delle prossime settimane, durante le quali si dovrà concepire una nuova Roma, visti i numerosi contratti in scadenza, i prestiti in bilico e le plusvalenze obbligate che la società dovrà presentare per non incorrere nelle conseguenze del Fair Play Finanziario.

Non aiuta in tal senso l’assenza di un direttore sportivo, ma, allo stesso tempo, la conferma di DDR sulla panchina, sembrerebbe garantire ai dirigenti della Roma la possibilità di confrontarsi direttamente con le esigenze e le impressioni di chi dovrà effettivamente guidare il gruppo nel corso della prossima stagione.

L’Atalanta pensa concretamente ad Azmoun

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Dea di Gian Piero Gasperini non toglie soltanto il sonno a Daniele De Rossi per quanto concerne la classifica, ma ora, con l’avvicinarsi della sessione di mercato estiva, parrebbe aver messo nel mirino una delle figure più chiacchierate della rosa giallorossa. Stiamo naturalmente parlando di Sardar Azmoun, il cui riscatto dal Leverkusen è ancora oggetto di discussione tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Occorrono infatti 12,5 milioni di euro per portare definitivamente a Trigoria il cartellino dell’iraniano e, il contesto economico a dir poco precario dei capitolini (la Roma sarà costretta a far risultare plusvalenze per un totale di 40 milioni di euro entro l’estate), potrebbe pesare non poco sulla decisione finale. Le caratteristiche tecniche del numero 17 collimano piuttosto piacevolmente con il sistema di gioco di DDR, ma, al tempo stesso, le incombenze finanziarie dei giallorossi premono sulle teste dei dirigenti. Per Gasperini, nel caso in cui dovesse rimanere sulla panchina nerazzurra anche per il prossimo anno, si tratterebbe di un ottimo sostituto per Miranchuk (al netto del fatto che il talento russo abbia dimostrato maggiori qualità sul piano squisitamente tecnico, a discapito di una componente fisica sensibilmente meno dirompente rispetto al centravanti giallorosso), destinato a partire proprio in estate.