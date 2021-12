Calciomercato Roma, Ancelotti non lo vuole più | Duello con Juve e Milan

Un duello di calciomercato con Juventus e Milan: è quello che per la Roma sembra profilarsi per un giocatore presente sul taccuino di Pinto.

La Roma si appresta a mandare in archivio il 2021 con l’ultimo match dell’anno. Oggi pomeriggio contro la Sampdoria i giallorossi disputeranno l’ultima partita del girone d’andata, che porterà anche alla sosta per le festività natalizie. Due settimane per riposare e ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione, che vedrà la squadra di José Mourinho lottare per qualificarsi in Champions League e per andare il più lontano possibile in Conference.

Nel frattempo, il 3 gennaio, prenderà ufficialmente il via la sessione invernale di calciomercato. Una finestra di trasferimenti sulla quale Mourinho fa affidamento per rinforzare la rosa a propria disposizione. L’allenatore ha chiarito la necessità di puntellare la squadra in alcune posizione specifiche: urgenza assoluta quindi per gli innesti di un centrocampista e di un laterale destro di difesa.

Calciomercato Roma, duello con Juve e Milan | Pinto c’è

E se in mezzo al campo le manovre di Tiago Pinto sarebbero sul punto di sbloccare il primo importante rinforzo del calciomercato romanista, sulla destra sarà importante trovare un alter ego di Rick Karsdorp. L’olandese è sicuramente una delle note più liete di questa prima parte di stagione in casa Roma, ma è anche l’unico proprietario della fascia destra. Serve qualcuno che possa fargli tirare il fiato e sostituirlo in caso di necessità. In questo senso sono diverse le tracce che Pinto ha seguito in questi mesi.

Una di queste porta dritti a Madrid, dove Carlo Ancelotti ha sostanzialmente scaricato Lucas Vazquez. Certo, lo spagnolo è un giocatore ben più offensivo di Karsdorp ma in diverse occasioni ha giocato proprio nella posizione di esterno destro di difesa. Si tratterebbe di un elemento di sicura qualità, anche se diverso rispetto all’olandese per caratteristiche e per interpretazione del ruolo. Una pista comunque sempre osservata con interesse da Pinto, che dovrà però fare i conti con una concorrenza agguerrita, se vorrà affondare il colpo per Vazquez. Secondo calciomercatoweb.it, infatti, il laterale sarebbe finito nel mirino sia della Juve che del Milan, pronte a bussare alla porta di Ancelotti per chiedere il calciatore già a gennaio. Il Real, però, vuole monetizzare l’eventuale addio di Vazquez e chiede non meno di 25 milioni.