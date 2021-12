Calciomercato Roma, Spalletti tenta lo scippo | Lo vuole a gennaio

Le strade della Roma e di Luciano Spalletti tornano a incrociarsi, questa volta sul terreno del calciomercato. Con un tentativo da parte del Napoli.

Dopo i successi contro Spezia e Atalanta, la Roma non vuole fermarsi. La sosta natalizia è ormai alle porte e oggi pomeriggio allo Stadio Olimpico i giallorossi saranno impegnati nell’ultima uscita stagionale. Di fronte la Sampdoria, che arriva nella Capitale con l’intenzione di rovinare le feste ai giallorossi. In casa Roma però lo stimolo in più fornito dal pareggio di ieri dell’Atalanta contro il Genoa non può passare in secondo piano: vincere significherebbe avvicinare il quarto posto.

Un obiettivo che José Mourinho non ha mai abbandonato. L’allenatore sa bene che la Roma ha ampi margini di miglioramento ma vuole mantenere alta l’asticella delle ambizioni. E centrare subito la qualificazione alla prossima Champions League rappresenterebbe una accelerata importante nel progetto di crescita messo a punto dai Friedkin. La proprietà statunitense vuole riportare la Roma a competere ai più alti livelli, ma avrà bisogno di tempo.

Calciomercato Roma, Spalletti si intromette | Ci prova il Napoli

Il piano è chiaro: affidare la panchina a Mourinho significa mettere in chiaro che l’ambizione è tanta. E se il tecnico portoghese dovrà lavorare in campo per rendere più forte la squadra a sua disposizione, il connazionale Tiago Pinto sarà chiamato a rinforzare la rosa sul calciomercato, sessione dopo sessione. Per questo il General Manager segue diversi obiettivi: alcuni utili per la finestra di trasferimenti che si aprirà a gennaio, altri in prospettiva della prossima estate.

Tra gli obiettivi di Pinto potrebbe rientrare, secondo le voci tornate a circolare nelle ultime settimane, anche Lucas Digne. Il francese piace parecchio e il suo ritorno sarebbe accolto con entusiasmo anche da Mourinho, che potrebbe mettere contare su un elemento di qualità ed esperienza in più. Secondo fichajes.net, però, Luciano Spalletti e il Napoli starebbero tentando di intromettersi per portare in Azzurro il laterale già a gennaio. L’ex allenatore della Roma non è soddisfatto della batteria di terzini a sua disposizione e ha chiesto alla società uno sforzo per strappare subito Digne all’Everton. Il diretto interessato, poco utilizzato da Benitez, sarebbe felice di cambiare aria per cercare di giocarsi le proprie carte in vista dei prossimi mondiali.